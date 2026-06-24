دمیرتاش: نمی خواهم قلیچداراوغلو را ببینم

به گزارش کردپرس، صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها که در زندان ادیرنه به سر می‌برد، اعلام کرده است در صورت دریافت درخواست دیدار از سوی کمال قلیچداراوغلو، آن را رد خواهد کرد.

کمال قلیچداراوغلو که با حکم ابطال کنگره بار دیگر به‌عنوان رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق منصوب شده، در یک برنامه تلویزیونی گفته که به لغو مصونیت پارلمانی صلاح‌الدین دمیرتاش رأی مثبت داده و از این تصمیم پشیمان نیست. این اظهارات با واکنش‌های تند افکار عمومی علیه قلیچداراوغلو روبه‌رو شد.

با وجود این واکنش‌ها، قلیچداراوغلو اعلام کرده که قصد دارد با صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین HDP، در زندان ادیرنه دیدار کند.

براساس اطلاعاتی که خانواده دمیرتاش منتشر کرده‌اند، هنوز درخواست دیداری به صلاح‌الدین دمیرتاش نرسیده است. با این حال دمیرتاش اعلام کرده که اگر چنین درخواستی از سوی قلیچداراوغلو مطرح شود، آن را رد خواهد کرد.