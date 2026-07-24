اوزگور اوزل و ۹۱ نماینده مجلس از CHP استعفا کردند + فیلم

به گزارش کردپرس، اوزگور اوزل، رهبر منتخب حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، رئیس فراکسیون CHP و نماینده مانیسا، از حزب جمهوری‌خواه خلق استعفا کرد.

همزمان با اوزل، در مجموع ۹۱ نماینده مجلس از CHP استعفا کردند و به هیئت مؤسس حزب تازه تأسیس به جای CHP پیوستند. گزارش‌ها حاکی است که اعضای فراکسیون CHP پیش از این در یک نشست غیرعلنی گرد هم آمده و نمایندگان مورد نظر اسناد عضویت در هیئت مؤسس را امضا کرده بودند.

اوزل پس از امضای اسناد تأسیس حزب گفت: «برای میهن، ملت و حزبمان مبارک باشد.»

پس از این اقدام، لوگوی CHP در حساب او در شبکه اجتماعی ایکس نیز با نشان حزب جدید جایگزین شد.

در صورت ثبت رسمی و حضور ۹۱ نماینده در فراکسیون حزب جدید، این حزب پس از AKP بیشترین شمار نماینده را در مجلس خواهد داشت و جای CHP را به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت خواهد گرفت. گزارش‌های منتشرشده نیز تأیید می‌کنند که شمار امضاکنندگان هیئت مؤسس بیش از ۹۰ نماینده بوده است.