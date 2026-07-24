۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۲

اوزگور اوزل و ۹۱ نماینده مجلس از CHP استعفا کردند + فیلم

اوزگور اوزل و ۹۱ نماینده مجلس از CHP استعفا کردند + فیلم

سرویس ترکیه- اوزگور اوزل با امضای اسناد تأسیس «حزب جدید» از حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) استعفا کرد. همزمان، در مجموع ۹۱ نماینده مجلس نیز با خروج از CHP به هیئت مؤسس حزب تازه‌تأسیس پیوستند؛ حزبی که انتظار می‌رود با این تعداد کرسی به حزب اصلی مخالف دولت در مجلس ترکیه تبدیل شود.

به گزارش کردپرس، اوزگور اوزل، رهبر منتخب حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، رئیس فراکسیون CHP و نماینده مانیسا، از حزب جمهوری‌خواه خلق استعفا کرد.

همزمان با اوزل، در مجموع ۹۱ نماینده مجلس از CHP استعفا کردند و به هیئت مؤسس حزب تازه تأسیس به جای CHP پیوستند. گزارش‌ها حاکی است که اعضای فراکسیون CHP پیش از این در یک نشست غیرعلنی گرد هم آمده و نمایندگان مورد نظر اسناد عضویت در هیئت مؤسس را امضا کرده بودند.

اوزل پس از امضای اسناد تأسیس حزب گفت: «برای میهن، ملت و حزبمان مبارک باشد.»

اوزگور اوزل و ۹۱ نماینده مجلس از CHP استعفا کردند + فیلم

پس از این اقدام، لوگوی CHP در حساب او در شبکه اجتماعی ایکس نیز با نشان حزب جدید جایگزین شد.

در صورت ثبت رسمی و حضور ۹۱ نماینده در فراکسیون حزب جدید، این حزب پس از AKP بیشترین شمار نماینده را در مجلس خواهد داشت و جای CHP را به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت خواهد گرفت. گزارش‌های منتشرشده نیز تأیید می‌کنند که شمار امضاکنندگان هیئت مؤسس بیش از ۹۰ نماینده بوده است.

کد مطلب 2797571

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