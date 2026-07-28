به گزارش کردپرس، آدم ییلدیز که در میدان سارییر استانبول یک دستفروش سیار است، به دلیل هویت کردی خود بارها هدف آزار لفظی و رفتارهای نژادپرستانه برخی کسبه منطقه قرار گرفته بود. در پی آخرین تنش میان طرفین، گروهی از کسبه در ۲۱ جولای آدم ییلدیز و دو تن از بستگانش، نوح ییلدیز و عبدالرحمان ییلدیز را به بهانه گفتوگو و آشتی به میدان سارییر دعوت کردند.
به گفته اعضای خانواده ییلدیز، سه نفر پس از حضور در محل با حمله گروهی حدوداً ۷۰ نفره روبهرو شدند. در جریان این حمله، دست نوح ییلدیز و پای عبدالرحمان ییلدیز شکست و هر دو به دلیل شدت جراحات به بیمارستان شهری پروفسور دکتر جمیل تاشچیاوغلو در منطقه اوکمیدانی استانبول منتقل شدند.
نوح ییلدیز که درمان او همچنان ادامه دارد، جزئیات این حمله را شرح داد و گفت آدم ییلدیز پیشتر در ۱۴ جولای، هنگام بروز تنش با برخی کسبه منطقه، از سوی پلیس بازداشت و شش روز بعد آزاد شده بود.
دعوت به گفتوگو به حمله گروهی منجر شد
نوح ییلدیز گفت کسبه در ۲۱ جولای با آنان تماس گرفتند و مدعی شدند قصد دارند اختلاف پیشآمده را از طریق گفتوگو حل کنند. او افزود: «طرف مقابل تلاش کرد با ما گفتوگو کند. گفتند اتفاق ناخوشایندی رخ داده است، نمیخواهیم موضوع بزرگتر شود، ما همگی کاسب و دوست هستیم؛ بیایید بنشینیم و با یکدیگر به توافق برسیم. سه نفر برای گفتوگو رفتیم و حتی اگر لازم بود، عذرخواهی میکردیم.»
او ادامه داد: «اما بهمحض باز کردن مغازه به سمت ما حمله کردند. همراه با توهین، ما را زدند و تابلوی مغازه را شکستند. تلاش کردیم درگیری را متوقف کنیم. ابتدا به داییام عبدالرحمان ییلدیز حمله کردند؛ در صورت او نیز پلاتین وجود دارد. برای اینکه بیشتر کتک نخوریم، مقابله نکردیم و فقط کوشیدیم از خودمان محافظت کنیم.»
هویت قومی ما را هدف قرار دادند
ییلدیز گفت مهاجمان با چوب به آنان حمله کردند و دست او از دو ناحیه شکست. او افزود: «حدود ۳۰ تا ۳۵ دقیقه ما را کتک زدند و روی زمین کشیدند. مهاجمان با عباراتی مانند “دولتی که از شما حمایت میکند...” و “دولتی که از کردها حمایت میکند...” ناسزا میگفتند. با صدای بلند فریاد میزدند و مستقیماً به هویت قومی ما توهین میکردند. آنها با کینه و نفرت به ما حمله کردند.»
به گفته ییلدیز، نیروهای پلیس حدود ۳۵ دقیقه پس از آغاز حمله به محل رسیدند، اما تنها اعضای خانواده او را بازداشت کردند. او گفت: «آن زمان هنوز نمیدانستم دستم شکسته و متوجه جراحت پایم نیز نشده بودم. وقتی نتوانستم از جایم بلند شوم، متوجه شکستگیها و جراحاتم شدم.»
ییلدیز افزود چهار روز در بیمارستان آموزشی و تحقیقاتی بیماریهای استخوانی بالتالیمانی بستری بود و سپس به بیمارستان شهری پروفسور دکتر جمیل تاشچیاوغلو منتقل شد. او گفت باید تحت عمل جراحی دست قرار گیرد و به دلیل وضعیت جسمانیاش با خطر حمله قلبی نیز روبهرو است.
هم کتک خوردیم و هم اموالمان را دزدیدند
نوح ییلدیز گفت فردی به نام گورول آکینجی، یکی از کسبهای که به گفته او در این حمله نقش داشته، همچنان اعضای خانواده را تهدید میکند. به گفته ییلدیز، از آنان خواسته شده است مغازه خود را تعطیل کنند و دیگر به آن محله بازنگردند.
او افزود: «اکنون نیز از طریق افراد دیگر برای ما پیام میفرستند و میگویند نباید هیچوقت به اینجا بیایید. ما از آنها شکایت کردهایم و حالا تهدیدمان میکنند که اظهارات و شکایتمان را پس بگیریم. میگویند فقط در این صورت شما را میبخشیم. مغازه دیگری نیز در جای دیگری داریم و ما را تهدید میکنند که آنجا را هم تعطیل کنیم. تهدیدها همچنان ادامه دارد.»
ییلدیز گفت چهره مهاجمان در تصاویر دوربینهای مداربسته ثبت شده و مشخصات حدود ۷۰ نفر نیز در پرونده پلیس وجود دارد، اما تنها چهار نفر بازداشت شدهاند. او افزود اعضای خانواده اطلاعی ندارند که این چهار نفر در بازداشت ماندهاند یا آزاد شدهاند.
او همچنین مدعی شد مهاجمان هنگام ضربوجرح پول همراهش را سرقت کردهاند و گفت: «مرا کشیدند و زیر یک خودرو انداختند؛ سپس پولی را که در جیبم بود، برداشتند. هم ما را کتک زدند و هم اموالمان را به سرقت بردند.»
نوح ییلدیز در پایان خواستار مجازات عاملان حمله شد و گفت: «این اتفاق برای ما افتاد، اما نمیخواهیم برای دیگران نیز تکرار شود. آنچه با ما کردند نباید بدون مجازات باقی بماند.»
نظر شما