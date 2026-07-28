ترجمه صوتی مانیفست اوجالان به کردی کرمانجی منتشر شد

به گزارش کردپرس، رشاد سورگول پس از ترجمه هفت اثر از عبدالله اوجالان، این بار ترجمه کردی کرمانجی «مانیفست جامعه دموکراتیک» را به پایان رسانده و آن را به‌صورت صوتی در اختیار مخاطبان قرار داده است.

این اثر دربرگیرنده مباحثی درباره مدرنیته سرمایه‌داری، نقد نظام های سیاسی مدرن، تحقق صلح و ساخت جامعه دموکراتیک است و با انتشار نسخه صوتی آن، اکنون در فضای دیجیتال نیز در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

سورگول این مانیفست را در چهار بخش در کانال یوتیوب خود منتشر کرده و شخصاً متن آن را خوانده است. مجموع زمان این چهار بخش حدود شش ساعت است و متن با کردی کرمانجی روان و روشن برای شنوندگان خوانده شده است.

رشاد سورگول در گفت‌وگو با خبرگزاری ولات، درباره روند ترجمه و اهمیت این اثر گفت این اثر از سوی یک گروه کاری وابسته به جنبش آزادی کرد (PKK) و با استفاده از نوشته‌های عبدالله اوجالان تدوین شده است. او یادآور شد پیش‌تر نیز هفت اثر اوجالان را ترجمه کرده و به‌واسطه تجربه‌های گذشته، این بار در ترجمه مفاهیم نظری و فلسفی با دشواری زیادی روبه‌رو نشده است.

او درباره شیوه ترجمه اثر گفت: «کاری که من انجام داده‌ام ترجمه است، اما در واقع دوست داشتم آن را اقتباس کنم. در جریان این ترجمه بار دیگر متوجه شدم که مفاهیم ایدئولوژیک را باید با زبان خود بیان کرد؛ یعنی حتی اگر آنها را ترجمه می‌کنیم، نباید ترجمه‌ای کاملاً تحت‌اللفظی باشد. واژه باید در جای درست خود قرار بگیرد و انسان باید لباس آن را متناسب با واقعیت و زبان خود بدوزد و تغییر دهد.»

ضرورت گسترش محتوای دیجیتال کردی

سورگول همچنین با اشاره به اهمیت تولید محتوای دیجیتال به زبان کردی گفت توسعه زبان کردی در فضای دیجیتال و تقویت توانایی هوش مصنوعی در این زبان، مستقیماً به تلاش‌های مردم کرد وابسته است.

او افزود: «فعالیت‌های فرهنگی، ادبی و زبانی به موجودیت ما روح و جان می‌بخشند. به همین دلیل، هر فرد کرد باید کم‌وبیش در شبکه‌ها و فضای دیجیتال فعالیت کند. هوش مصنوعی در زمینه زبان کردی ضعیف است؛ زیرا ما و فعالیت‌هایمان ضعیف هستیم. هر اندازه خود را تقویت کنیم، هوش مصنوعی نیز در زبان کردی به همان اندازه تقویت خواهد شد.»

انتشار اثر در قالب کتاب

این روزنامه‌نگار و نویسنده همچنین اعلام کرد اکنون متن‌های مستند «وژینای کرد» را در اختیار دارد و برای ترجمه آنها نیز فعالیت می‌کند.

رشاد سورگول افزود «مانیفست جامعه دموکراتیک» پس از پایان مراحل ویرایش که زیر نظر لقمان گولدیوه، روزنامه‌نگار کرد، انجام می‌شود، از سوی گروه کاری جنبش آزادی در قالب کتاب نیز منتشر خواهد شد.