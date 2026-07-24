قلیچداراوغلو در واکنش به استعفای اوزل و تأسیس حزب جدید: اصلا برایم مهم نیست

به گزارش کردپرس، کمال قلیچداراوغلو، رئیس انتصابی (قیم) حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) که با حکم ابطال کنگره موسوم به «بطلان مطلق» به این سمت منصوب شده، در جریان دیدار با کارگران فصلی کشاورزی در محله روستایی گیرمچ از توابع شهرستان سینجان در آنکارا، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

در این بازدید، مرسل ییلدیزکایا، شهردار پولاتلی نیز قلیچداراوغلو را همراهی می‌کرد.

قلیچداراوغلو در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، پیرامون اختصاص کمک مالی دولتی به حزب جدیدی که اوزگور اوزل در حال تأسیس آن است، گفت: «دستور کار من چیز دیگری است. دغدغه من حل مشکلات مردم است. اینکه حزب الف یا حزب ب چه گفته‌اند، برای من مهم نیست. مهم این است که چه کسی برای حل مشکلات مردم برنامه و راهکار دارد. این افراد تا حد زیادی فراموش شده‌اند؛ خانواده، فرزند و مشکلات فراوان دارند. با زحمت کار می‌کنند و می‌خواهند فرزندانشان در مدارس خوب تحصیل کنند. مشکلات بهداشت، آموزش و تأمین اجتماعی دارند. حزبی یا رهبری که به این مردم توجه نکند، توانایی حل مشکلات ترکیه را نیز نخواهد داشت.»

قلیچداراوغلو با تأکید بر اینکه خود را موظف به حل مشکلات همه شهروندان، فارغ از گرایش سیاسی آنان، می‌داند، گفت: «اختلافات داخلی CHP هیچ اهمیتی برای من ندارد. آنچه برای من اهمیت دارد این است که هر کس بخواهد برای حل مشکلات این کشور تلاش کند، در کنار من قرار بگیرد تا با هم برای رفع این مشکلات اقدام کنیم. ما هرگز سخنگوی هیچ فرد یا جریانی نخواهیم شد. اگر قرار باشد سخنگوی کسی باشیم، سخنگوی مردم و این کودکان خواهیم بود.»

قلیچداراوغلو در ادامه با انتقاد از عملکرد رسانه‌ها گفت: «رسانه‌های کنترل‌شده و هدایت‌شده نمی‌خواهیم؛ رسانه‌ای می‌خواهیم که صدای مردم باشد و از حقوق این کودکان دفاع کند. تنها هدف من در سیاست، دفاع از حقوق این کودکان و آینده این کشور است. برای این هدف مبارزه خواهم کرد و از هیچ فشاری هراس ندارم. در سال‌های اخیر، به لطف رسانه‌های کنترل‌شده و شبکه‌های اجتماعی، دروغ‌هایی درباره من منتشر شد که حتی تصورش را هم نمی‌کردم. بارها سخنانم تحریف شد.»

قلیچداراوغلو در پایان بر ضرورت پاسخگو بودن سیاستمداران تأکید کرد و گفت: «سیاستمدار باید در برابر مردم پاسخگو باشد. هر کس سؤال کند، باید پاسخ بشنود. تنها در این صورت است که می‌توان گفت سیاست از آلودگی پاک شده است. سیاست آلوده نه به کشور سود می‌رساند و نه به مردم.»