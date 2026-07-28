ضایعات الکترونیکی را کجا بفروشیم؟

لوازم الکترونیکی قدیمی شما می‌توانند به پول اضافی تبدیل شوند: بردهای مدار چاپی (PCB)، سیم‌کشی، ضایعات کامپیوتر و اجزای داخل آنها حاوی فلزات گرانبهای قابل بازیافتی هستند که بازیافت‌کنندگان مجاز بر اساس وزن و درجه، هزینه آنها را پرداخت می‌کنند. در عصری که فناوری با سرعت نور تکامل می‌یابد، بازیافت زباله‌های الکترونیکی یا زباله‌های الکترونیکی ، هم به یک اولویت زیست‌محیطی و هم به یک فرصت واقعی درآمد تبدیل شده است. از تلفن‌های هوشمند قدیمی گرفته تا رایانه‌های رومیزی منسوخ، چرخه عمر ابزارهای فنی روز به روز کوتاه‌تر می‌شود و این توده رو به رشد ضایعات الکترونیکی نباید بار سنگینی باشد. این راهنما نشان می‌دهد که بازیافت زباله‌های الکترونیکی در ازای پول نقد چگونه کار می‌کند، ارزش اقلام شما چقدر است و چگونه می‌توانید این کار را در سال 2026 مسئولانه انجام دهید.

چقدر می‌توان از ضایعات الکترونیکی درآمد کسب کرد؟

میزان درآمد شما به نوع دستگاه، وزن آن و قیمت فلزات داخل آن در بازار بستگی دارد، بنابراین پرداخت به ازای هر کیلوگرم و بر اساس درجه‌بندی محاسبه می‌شود، نه بر اساس هر کالا. باارزش‌ترین قطعه در اکثر لوازم الکترونیکی، برد مدار چاپی (PCB) است که گنجینه‌ای از فلزات گرانبها از جمله طلا، نقره، مس و پالادیوم است. به همین دلیل است که بازیافت لوازم الکترونیکی برای کسب درآمد، به کمیت و دسته‌بندی نیاز دارد: یک محموله تمیز و کاملاً تفکیک‌شده از بردهای درجه یک، ارزش بسیار بیشتری نسبت به یک سطل مخلوط از دستگاه‌های کامل دارد.

اقلام زباله الکترونیکی مواد اصلی قابل بازیابی چه چیزی ارزش را هدایت می‌کند؟ بردهای مدار چاپی (PCB) طلا، نقره، پالادیوم، مس بالاترین ارزش بر اساس وزن؛ عیار به نوع تخته و میزان طلا بستگی دارد کامپیوترهای رومیزی PCB، مس، آلومینیوم، فولاد بردها، منابع تغذیه و هیت سینک‌های متراکم به سرعت افزایش می‌یابند کامپیوترهای لپ‌تاپ PCB، مس، سلول‌های لیتیومی مدار جمع و جور اما غنی از فلز گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها طلا، مس، عناصر کمیاب گردش مالی بالا به معنای حجم قابل بازیابی زیاد است موتورهای الکتریکی اسقاطی سیم‌پیچ‌های مسی، فولادی قیمت‌گذاری عمدتاً بر اساس میزان مس و وزن آن انجام می‌شود استارت و دینام های اسقاطی مس، آلومینیوم، فولاد ارزش ثابت از مس و فلزات مخلوط

ارزش‌ها بر اساس وزن و عیار در برابر قیمت‌های زنده فلز محاسبه می‌شوند؛ یک روش سنجش یا درجه‌بندی، رقم نهایی را تعیین می‌کند، نه یک قیمت ثابت برای هر واحد ضایعات الکترونیک.

چه وسایل الکترونیکی را می‌توان بازیافت کرد و به پول نقد تبدیل کرد؟

تقریباً هر وسیله‌ای را که دارای دوشاخه، باتری یا برد مدار است، می‌توانید بازیافت کنید، اما اقلامی که بیشترین بازده را دارند، آنهایی هستند که مدار متراکم یا محتوای مس سنگین دارند. زباله‌های الکترونیکی طیف گسترده‌ای از اقلام الکترونیکی را شامل می‌شود که دیگر استفاده نمی‌شوند یا به پایان چرخه عمر خود رسیده‌اند، از لوازم خانگی گرفته تا تجهیزات صنعتی. اگر می‌خواهید زباله‌های الکترونیکی بفروشید ، دانستن اینکه کدام دسته‌ها بیشترین مواد قابل بازیافت را دارند، مفید است. حتی اقلام حجیم نیز ارزش دارند: بازیافت تلویزیون به صورت نقدی رایج است و پرداخت آن عمدتاً از بردها و فلزات داخل دستگاه حاصل می‌شود.

در بلانکامت، ما در بازیابی ارزش از موارد زیر تخصص داریم:

بردهای مدار چاپی (PCBs): تقریباً در تمام تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ضایعاتی (WEEE) یافت می‌شوند و غنی‌ترین منبع فلزات گرانبها هستند.

تقریباً در تمام تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ضایعاتی (WEEE) یافت می‌شوند و غنی‌ترین منبع فلزات گرانبها هستند. کامپیوترهای رومیزی: اغلب مدت‌ها قبل از اینکه اجزایشان ارزش خود را از دست بدهند، تعویض می‌شوند و به همین دلیل منبع اصلی مواد قابل بازیافت هستند.

اغلب مدت‌ها قبل از اینکه اجزایشان ارزش خود را از دست بدهند، تعویض می‌شوند و به همین دلیل منبع اصلی مواد قابل بازیافت هستند. کامپیوترهای لپ‌تاپ: جمع و جور اما مملو از فلزات گرانبها در مدارهایشان.

جمع و جور اما مملو از فلزات گرانبها در مدارهایشان. گوشی‌های هوشمند و دارایی‌های مشابه: گردش سریع آنها را به بخش عمده‌ای از جریان زباله‌های الکترونیکی تبدیل می‌کند.

گردش سریع آنها را به بخش عمده‌ای از جریان زباله‌های الکترونیکی تبدیل می‌کند. موتورهای الکتریکی ضایعاتی: در همه چیز از پنکه گرفته تا ماشین لباسشویی یافت می‌شود و عمدتاً به دلیل سیم‌پیچ‌های مسی ارزشمند است.

در همه چیز از پنکه گرفته تا ماشین لباسشویی یافت می‌شود و عمدتاً به دلیل سیم‌پیچ‌های مسی ارزشمند است. ضایعات استارترها و بردهای مدار چاپی وسایل نقلیه و ماشین آلات: منبع ثابتی از مس و فلزات مخلوط.

ارزش زباله‌های الکترونیکی شما چگونه ارزیابی می‌شود؟

ارزش زباله‌های الکترونیکی شما در دو مرحله ارزیابی می‌شود: یک درجه‌بندی بصری سریع و سپس، در صورت بزرگ یا ارزشمند بودن بار، با آزمایش آزمایشگاهی که فلزات را به طور دقیق اندازه‌گیری می‌کند. دو برد مدار که شبیه به هم به نظر می‌رسند، می‌توانند ارزش بسیار متفاوتی داشته باشند و تفاوت معمولاً در نحوه بازرسی، نمونه‌برداری و تجزیه و تحلیل آنها است.

درجه‌بندی بصری: آنچه مرتب‌کنندگان به دنبال آن هستند

درجه‌بندی بصری، اولین و سریع‌ترین مرحله است. یک متخصص مرتب‌سازی آموزش‌دیده، ویژگی‌هایی را که تمایل به ردیابی با محتوای فلزی دارند، بدون هیچ گونه دخالت شیمیایی، می‌خواند. نشانه‌های رایج عبارتند از:

نوع و تعداد کانکتور: پین‌های لبه، پین هدرها، سوکت‌ها و کانکتورهای صفحه پشتی.

پین‌های لبه، پین هدرها، سوکت‌ها و کانکتورهای صفحه پشتی. تراکم قطعات: تراشه‌ها و قطعات لحیم‌شده بیشتر اغلب به معنای ترکیب فلزی غنی‌تر و پیچیده‌تر است.

تراشه‌ها و قطعات لحیم‌شده بیشتر اغلب به معنای ترکیب فلزی غنی‌تر و پیچیده‌تر است. دسته بندی بردها: بردهای سرور، مخابرات، لوازم خانگی و برق رفتار یکسانی ندارند.

بردهای سرور، مخابرات، لوازم خانگی و برق رفتار یکسانی ندارند. آلاینده‌ها: پلاستیک‌ها، براکت‌های فولادی، خمیر حرارتی یا قطعات چسبی که باعث رقیق شدن بخش برد می‌شوند.

تست‌های آزمایشگاهی

وقتی یک بار بزرگ، مختلط، مورد اختلاف یا ارزشمند باشد، بازیافت‌کنندگان از درجه‌بندی به آزمایش‌های اندازه‌گیری‌شده روی می‌آورند. یک نمونه‌ی معرف با ترکیب تعداد زیادی از قطعات کوچک از سراسر بار، به جای برداشتن بهترین تخته‌ها، گرفته می‌شود، سپس بخشی از آن از طریق هضم اسیدی در مایع حل می‌شود. آن مایع با استفاده از طیف‌سنجی نشر نوری پلاسمای جفت‌شده‌ی القایی تجزیه و تحلیل می‌شود، روشی که بسیاری از عناصر را به سرعت اندازه‌گیری می‌کند و محتوای فلز را در کل دسته تخمین می‌زند. نمونه‌برداری خوب بیش از تجهیزات پیچیده اهمیت دارد: اگر نمونه منعکس‌کننده‌ی کل بار نباشد، نتیجه نیز نخواهد بود. مستندات واضح - عکس‌ها، وزن‌ها و شناسه‌های نمونه - اختلافات را کاهش می‌دهد و تکرار ارزیابی را آسان می‌کند.

فرآیند بازیافت زباله‌های الکترونیکی چگونه کار می‌کند؟

این فرآیند، ضایعات الکترونیکی مخلوط را از طریق یک سری مراحل کنترل‌شده به جریان‌های فلزی تمیز و قابل بازیابی تبدیل می‌کند. این فرآیند با جمع‌آوری شروع می‌شود و با بازگشت مواد تصفیه‌شده به زنجیره تأمین به پایان می‌رسد. درک چگونگی بازیافت الکترونیک به شما کمک می‌کند تا بار تمیزتری را آماده کنید و قیمت بهتری دریافت کنید.

جمع‌آوری و حمل و نقل: وسایل الکترونیکی دور ریخته شده جمع‌آوری و به یک مرکز بازیافت منتقل می‌شوند، که در حالت ایده‌آل قبل از رسیدن، بر اساس نوع مرتب می‌شوند. مرتب‌سازی و جداسازی دستی: اقلام از هم جدا و تجزیه می‌شوند تا بتوان تخته‌ها، موتورها، کابل‌ها و محفظه‌ها را به درستی جابجا کرد. آلودگی‌زدایی: مطابق با استانداردهای تصفیه ، ابتدا اجزای خطرناک مانند باتری‌ها و خازن‌های خاص حذف می‌شوند. پردازش و جداسازی: فناوری‌های پیشرفته جداسازی، فلزات را به طور مؤثر بازیابی می‌کنند و در عین حال ضایعات را به حداقل می‌رسانند. پالایش و استفاده مجدد: فلزات گرانبها و پایه بازیافتی پالایش شده و به تولید بازگردانده می‌شوند و حلقه را می‌بندند.

چگونه بازیافت لوازم الکترونیکی برای کسب و کارها مفید است؟

با ارزیابی تجهیزات، هدایت دارایی‌ها به بازارهای فروش مجدد و استفاده از جریان‌های بازیافت گواهی‌شده، زمانی که فروش مجدد یا استفاده مجدد دیگر امکان‌پذیر نیست، می‌توان ارزش را بازیابی کرد.

بازیابی ارزش از طریق موارد زیر ایجاد می‌شود:

ارزیابی تجهیزات دارایی‌ها بر اساس ساخت، مدل، تاریخ تولید، ظرفیت، وضعیت و تقاضای بازار ارزیابی می‌شوند. سخت‌افزارهای رده سازمانی که ارزش چرخه عمر باقی‌مانده دارند، برای فروش مجدد یا بازخرید در اولویت قرار دارند.

بازارهای فروش مجدد و بازاریابی مجدد تجهیزات آزمایش و درجه‌بندی‌شده وارد بازارهای ثانویه می‌شوند که در آن‌ها تقاضای جهانی از پرداخت‌های بالاتر پشتیبانی می‌کند. شبکه‌های خریدارِ تثبیت‌شده، همواره از نظر قیمت، از بازیافت‌کنندگان عمومی بهتر عمل می‌کنند.

