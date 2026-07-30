تداوم استعفاها در CHP؛ استعفای جمعی شهرداران و مدیران محلی CHP در آرتوین

به گزارش کردپرس، شش شهردار عضو حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، از جمله بیلگه‌هان اردم، شهردار آرتوین، به همراه اعضای تشکیلات این حزب در هشت شهرستان و منطقه مختلف این استان، از عضویت خود در CHP استعفا کردند.

بیلگه‌هان اردم، شهردار آرتوین، ارجان اورهان، شهردار بورچکا، اوتکو جیهان، شهردار هوپا، ارهان ییلماز، شهردار کمال‌پاشا، باریش دمیرجی، شهردار یوسف‌علی و مهمت ییلدیریم، شهردار مورگول، تصمیم خود را در بیانیه‌ای کتبی و مشترک اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است که شهرداران، رؤسای تشکیلات شهرستانی، اعضای شوراهای شهرداری و شورای استانی و همچنین اعضای شاخه‌های زنان و جوانان CHP در سراسر آرتوین، به حزب نو پیوسته‌اند و از این پس فعالیت‌ها و مبارزات سیاسی خود را زیر چتر این حزب ادامه خواهند داد.

همچنین پس از برگزاری نشست‌های مشورتی شهرستانی CHP در استان آرتوین، مدیران تشکیلات این حزب در شهرستان‌های بورچکا، کمال‌پاشا، هوپا، شاوشات، آردانوچ، یوسف‌علی، آرهوی و مورگول نیز همراه با اعضای شاخه‌های زنان و جوانان، کناره‌گیری خود از حزب جمهوری‌خواه خلق را اعلام کردند.