سلاح یک پیامد است، باید علت‌ آن برچیده شود/ باید امکان ارتباط اوجالان با PKK فراهم شود + فیلم

به گزارش کردپرس، صباحالدین کایا، وکیل عبدالله اوجالان، با تأکید بر اهمیت تدوین قانون چارچوب برای پیشبرد روند «صلح و جامعه دموکراتیک» گفت تصویب این قانون برای نخستین بار زیر نظر مجلس ترکیه انجام خواهد شد و میتواند ضمن ایجاد اعتماد، گامی مهم در مسیر حل مسئله کرد باشد. او همچنین بهبود شرایط عبدالله اوجالان را فوریترین اقدام این روند دانست.
پس از فراخوان عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ برای آغاز روند «صلح و جامعه دموکراتیک»، در هفتههای اخیر تلاشها برای تدوین قانون چارچوب این روند شدت گرفته است. در همین چارچوب، هیئت امرالی دمپارتی در ۱۹ جولای با اوجالان در زندان امرالی دیدار کرد و پیشنهادهای وی درباره قانون چارچوب را برای انتقال به احزاب سیاسی دریافت کرد.
همزمان، نعمان کورتولموش رئیس مجلس ترکیه، نیز در ادامه رایزنیهای خود با احزاب مختلف از جمله حزب حرکت ملی (MHP)، دمپارتی، ائتلاف راه نو (Yeni Yol)، کمال قلیچداراوغلو رئیس انتصابی حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، حزب خوب (İYİ Parti) و حزب عدالت و توسعه (AKP) دیدار کرد و اعلام کرد پیشنویس این قانون پیش از آغاز تعطیلات مجلس به صحن علنی ارائه خواهد شد.
در همین رابطه، صباحالدین کایا وکیل عبدالله اوجالان، در گفتگویی با خبرگزاری کُردی ولات، با ارزیابی آخرین تحولات این روند، گفت انتظار میرود پیشنویس قانون هفته آینده به مجلس ارائه شود و درباره آن بحث و بررسی صورت گیرد.
صباحالدین کایا وکیل عبدالله اوجالان، با اشاره به اینکه برای نخستینبار قرار است قوانین مربوط به راهحل در چارچوب مجلس تدوین شوند، گفت: «تصویب قانون اعتماد ایجاد خواهد کرد و گامی ملموس خواهد بود.»
صباحالدین کایا با اشاره به مقدمات آمادهسازی قانون صلح موسوم به قانون چارچوب گفت که انتظار دارند این قانون هفته آینده به مجلس ارائه شود. او با بیان اینکه درباره این پیشنویس بحث و گفتوگو خواهد شد، افزود: «نعمان کورتولموش نیز در این زمینه با احزاب سیاسی دیدارهایی انجام داد. انتظار میرود پیشنویسی که در حال آمادهسازی است، هفته آینده پاسخی به نیازهای این فرایند باشد. تصویب این قوانین اعتماد ایجاد خواهد کرد و گامی ملموس خواهد بود. همه طرفها باید دیدگاهها و نظرات خود را درباره این قوانین بیان کنند. دیدگاهها، نظرات و پیشنهادهای آقای اوجالان، همچنین پیشنهادهای سیاست کردی و جنبش آزادی (PKK) باید مورد توجه قرار گیرند. باید یک کار مشترک انجام شود. رویکردی یکجانبه با این مضمون که «من حاکم هستم یا من دولت هستم، این را مناسب میدانم و این قانون را به مجلس خواهم برد»، نادرست است. رویکردهای یکجانبه سودی ندارند و مسیر راهحل را نیز در برابر ما نمیگشایند. باید کاری مشترک انجام شود و همه افراد و همه طرفهای این مسئله گرد هم بیایند و به توافق برسند.»
شرایط آقای اوجالان باید بهبود یابد
صباحالدین کایا با اشاره به اینکه فوریترین مسئله، تغییر شرایط عبدالله اوجالان است، گفت که وضعیت حقوقی او باید روشن شود. کایا تأکید کرد که بهبود شرایط، این امکان را برای عبدالله اوجالان فراهم میکند تا نقش خود را ایفا کند و ادامه داد: «باید حتماً امکانات لازم برای ارتباط آقای اوجالان با خارج، با سازمان خود و با محافل مختلف فراهم شود. این فوریترین گام است.»
برای نخستینبار قوانین مربوط به راهحل مسئله کُرد تدوین خواهند شد
صباحالدین کایا در ادامه سخنان خود، با اشاره به اهمیت قانون چارچوب گفت که برای نخستینبار قوانین مربوط به راهحل در چارچوب مجلس تصویب خواهند شد. کایا با تأکید بر اینکه این موضوع بسیار ارزشمند و مهم است، دراینباره گفت: «البته این اقدام بهتنهایی همه مشکلات را حل نمیکند، اما برای آغاز کار و ایجاد اعتماد ضروری است. همچنین در چارچوب قانون، اکنون برای بازگشت از تأسیس یک دفتر تروریسم زیر نظر دادستانیها سخن میگویند. هنوز چیزی بهطور رسمی اعلام نشده است، اما اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، این موضوع فوری نیست. البته چنین اقداماتی نیز انجام خواهند شد، اما هنوز هیچ مذاکرهای درباره اینکه چگونه آن را به اجرا خواهند گذاشت، صورت نگرفته است. پیش از آن باید شرایط آقای اوجالان بهبود یابد.»
برای زندانیان و شهرداران انتصابی نیز قانون لازم است
صباحالدین کایا با اشاره به وضعیت زندانیان بیمار گفت که در قانون چارچوب باید به وضعیت آنان نیز پرداخته شود. کایا با تأکید بر اینکه وضعیت زندانیان بیمار مناسب نیست، ادامه داد: «همچنین باید سیاستهایی که ابراز ندامت را به زندانیان تحمیل میکنند، کنار گذاشته شوند و قیمهای منصوبشده بر شهرداریها نیز برکنار شوند. برای این موارد نیز به قانون نیاز است تا از ادامه چنین اقداماتی جلوگیری شود. همه این موارد از نخستین گامهایی هستند که باید برداشته شوند.»
پس از دستیابی به راهحلی پایدار، سلاح نیز معنای خود را از دست میدهد
وکیل عبدالله اوجالان، با بیان اینکه پایان این فرایند، کنار گذاشتن سلاحهاست، سخنان خود را اینگونه به پایان رساند: «هنگامی که راهحلی پایدار شکل بگیرد، سلاح نیز خودبهخود معنای خود را از دست میدهد. سلاح یک پیامد است؛ باید علتهای آن از میان برداشته شوند تا دیگر نیازی به سلاح باقی نماند. اعتماد و امید من به دستیابی به یک راهحل پایدار بسیار زیاد است. مردم کرد باید بهعنوان یکی از ملتهای بنیانگذار جمهوری به رسمیت شناخته شوند و این موضوع در قانون اساسی نیز جای بگیرد. همه باید در این زمینه، هر نقشی که دارند و هر کاری که از دستشان برمیآید، انجام دهند. بله، انتظار و امید ما بسیار زیاد است، اما موانع پیش روی ما نیز فراواناند. ازاینرو باید با صبر و رویکردی سازنده به این موضوع نزدیک شویم و متناسب با روح زمانه عمل کنیم.»
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