اقلیم کردستان خواستار دریافت سهم خود از نفت داخلی عراق شد

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، در نشست هیئت وزیران اقلیم بر حق قانونی اقلیم برای دریافت سهم خود از نفت اختصاصیافته به مصرف داخلی عراق بر اساس جمعیت تأکید کرد.
وی گفت در این نشست بار دیگر بر حق قانون اساسی اقلیم کردستان برای دریافت سهم خود از نفت مصرف داخلی عراق متناسب با تعداد جمعیت تأکید شده است.
بارزانی همچنین اعلام کرد به وزارتخانههای دارایی و اقتصاد و برنامهریزی مأموریت داده است با هماهنگی تمامی وزارتخانهها و نهادهای دولتی، دیدگاه واحد دولت اقلیم و فهرست مطالبات مربوط به بودجه فدرال عراق برای سال ۲۰۲۷ را تهیه و نهایی کنند.
نظر شما