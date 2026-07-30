آموزش زبان کردی برای کودکان و بزرگسالان در زبان خانه استانبول آغاز شد

به گزارش کردپرس، انجمن پژوهش و توسعه زبان و فرهنگ کردی با نام «زمانخانه» (زبان خانه) که با هدف آموزش و زنده نگه‌داشتن زبان کردی در منطقه عمرانیه استانبول تأسیس شده است، فعالیت رسمی خود را از ۲۱ ژوئن آغاز کرد.

این مرکز پس از آغاز فعالیت با استقبال گسترده شهروندان روبه‌رو شد و دو کلاس آموزش زبان کردی برای بزرگسالان و یک کلاس ویژه کودکان تشکیل داد. آموزش در هر سه کلاس آغاز شده و ثبت‌نام متقاضیان جدید نیز همچنان ادامه دارد.

زبان خود را پاس بداریم

اصلان دمیر، رئیس مشترک زمانخانه، با اشاره به زندگی میلیون‌ها کرد در استانبول گفت فعالیت چنین انجمنی در این شهر پاسخی به یک نیاز مهم است. او افزود این مرکز از زمان افتتاح با توجه و استقبال گسترده مردم روبه‌رو شده است.

دمیر بر اهمیت انتقال زبان کردی به نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: «شعار مهمی داریم که می‌گوید “زبان ما شرافت ماست.” این سخن مهم و درست است، اما در عین حال باید از زبانمان نیز محافظت کنیم؛ زیرا پاسداری از زبان به معنای پاسداری از شرافت ماست.»

دعوت از علاقه‌مندان به یادگیری زبان کردی

رئیس مشترک زمانخانه اعلام کرد طی حدود یک ماه، نزدیک به ۸۰ نفر برای شرکت در دوره‌های آموزش زبان کردی درخواست داده‌اند. به گفته او، کودکان نخستین جلسه آموزشی خود را پشت سر گذاشته‌اند و کلاس‌های بزرگسالان نیز آغاز شده است.

دمیر با بیان اینکه انتظار می‌رود شمار درخواست‌ها در روزهای آینده افزایش یابد، گفت: «از همه کسانی که می‌خواهند زبان خود را بیاموزند، تقویت کنند و زنده نگه دارند، دعوت می‌کنیم به زمانخانه بپیوندند.»