به گزارش کرد پرس به نقل از ایرنا ، همزمان با آغاز موج اصلی سفرهای اربعین مرز بینالمللی مهران این روزها به کانون پرشور حضور عاشقانی تبدیل شده است که از استانهای مختلف کشور راهی این گذرگاه شدهاند و در فضایی آرام، منظم و بدون معطلی مسیر خود را به سوی عتبات عالیات ادامه میدهند.
آهنگ ورود زائران در روزهای اخیر شتاب گرفته و خیل مشتاقان زیارت، از نخستین ساعتهای بامداد تا پاسی از شب بیوقفه وارد این گذرگاه میشوند.
با وجود افزایش لحظهبهلحظه شمار زائران، روند تردد در همه بخشهای عملیاتی همچنان روان و بدون وقفه ادامه دارد و مدیریت هماهنگ دستگاههای اجرایی و مردم، تصویری متفاوت از خدمترسانی در بزرگترین رویداد مذهبی ایران و جهان به نمایش گذاشته است.
مشاهدات میدانی نشان میدهد درهای خروجی با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت هستند و زائران بدون تشکیل صفهای طولانی، تنها در چند ثانیه مراحل کنترل گذرنامه را پشت سر میگذارند و پس از انجام تشریفات قانونی از سوی مسئولان دو کشور، راهی خاک عراق میشوند.
هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی، افزایش ظرفیت درهای ورودی و خروجی، توسعه زیرساختهای مرزی، استقرار گسترده نیروهای عملیاتی و مدیریت هوشمند تردد سبب شده است مرز مهران در اوج موج سفرهای اربعین نیز یکی از روانترین روزهای خود را تجربه کند.
نظر شما