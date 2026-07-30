۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸

تردد در مرز مهران همزمان با اوج‌گیری موج سفرهای اربعینی روان است

تردد در مرز مهران همزمان با اوج‌گیری موج سفرهای اربعینی روان است

سرویس ایلام - همزمان با آغاز موج اصلی سفرهای اربعین، مرز بین‌المللی مهران با ثبت رکورد تازه ۲۴۴ هزار تردد در شبانه‌روز گذشته، همچنان شاهد عبور روان، منظم و بدون معطلی زائران است و بار دیگر ظرفیت بالای خود در مدیریت بزرگ‌ترین رویداد مذهبی جهان را به نمایش گذاشت.

به گزارش کرد پرس به نقل از ایرنا ، همزمان با آغاز موج اصلی سفرهای اربعین مرز بین‌المللی مهران این روزها به کانون پرشور حضور عاشقانی تبدیل شده است که از استان‌های مختلف کشور راهی این گذرگاه شده‌اند و در فضایی آرام، منظم و بدون معطلی مسیر خود را به سوی عتبات عالیات ادامه می‌دهند.

آهنگ ورود زائران در روزهای اخیر شتاب گرفته و خیل مشتاقان زیارت، از نخستین ساعت‌های بامداد تا پاسی از شب بی‌وقفه وارد این گذرگاه می‌شوند.

با وجود افزایش لحظه‌به‌لحظه شمار زائران، روند تردد در همه بخش‌های عملیاتی همچنان روان و بدون وقفه ادامه دارد و مدیریت هماهنگ دستگاه‌های اجرایی و مردم، تصویری متفاوت از خدمت‌رسانی در بزرگ‌ترین رویداد مذهبی ایران و جهان به نمایش گذاشته است.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد درهای خروجی با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت هستند و زائران بدون تشکیل صف‌های طولانی، تنها در چند ثانیه مراحل کنترل گذرنامه را پشت سر می‌گذارند و پس از انجام تشریفات قانونی از سوی مسئولان دو کشور، راهی خاک عراق می‌شوند.

هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، افزایش ظرفیت درهای ورودی و خروجی، توسعه زیرساخت‌های مرزی، استقرار گسترده نیروهای عملیاتی و مدیریت هوشمند تردد سبب شده است مرز مهران در اوج موج سفرهای اربعین نیز یکی از روان‌ترین روزهای خود را تجربه کند.

کد مطلب 2797764

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