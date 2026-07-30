به گزارش کردپرس، احمد داووداوغلو، رهبر حزب آینده، اعلام کرد این حزب تصمیم گرفته است به فعالیت‌های سیاسی خود پایان دهد.

داووداوغلو با انتشار اطلاعیه‌ای چهارصفحه‌ای با عنوان «برای ترکیه فردا» گفت این تصمیم پس از رایزنی با نهادهای مسئول حزب و همراهان سیاسی آن اتخاذ شده است.

او در این اطلاعیه نوشت: «تصمیم گرفته‌ایم از سیاست حزبی کناره‌گیری کنیم و به فعالیت‌های سیاسی حزب آینده پایان دهیم.»

داووداوغلو تأکید کرد که این تصمیم به معنای «تسلیم شدن» یا کناره‌گیری کامل از سیاست نیست و فعالیت‌های خود را در حوزه‌های اندیشه، آموزش، علم، فرهنگ، دیپلماسی، اقتصاد و همبستگی اجتماعی ادامه خواهد داد.

او همچنین با اشاره به روند تأسیس حزب آینده گفت این حزب، با وجود برخاستن از پایگاه محافظه‌کار، در پی آن بوده است که همه اقشار جامعه را به شکلی برابر در بر گیرد. داووداوغلو مدعی شد تشکیلات این حزب در طول فعالیت خود با فشارها، حملات و موانع سیاسی مواجه بوده، اما با وجود این، برنامه‌های جامع سیاسی و اجرایی متعددی تدوین کرده است.

حزب آینده در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ به رهبری احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر پیشین ترکیه، تأسیس شد. این حزب در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۳ با حضور در فهرست انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، موفق به کسب ۱۰ کرسی در مجلس شد.

پس از استعفاها و تغییر عضویت شماری از نمایندگان، نام چهار نماینده شامل سلجوق اوزداغ، جمال‌الدین قانی تورون، سما سیلکین اون و مصطفی بیلیجی در وب‌سایت رسمی حزب باقی مانده بود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، حزب آینده در نیمه دوم ماه اوت کنگره پایانی خود را برگزار خواهد کرد و چهار نماینده این حزب نیز تا آن زمان در حزب آینده و فراکسیون «راه نو» باقی خواهند ماند.