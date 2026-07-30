شهردار اسکودار استانبول و پنج نفر دیگر از اعضای CHP بازداشت شدند

به گزارش کردپرس، نیروهای امنیتی صبح امروز در چارچوب تحقیقات دادستانی کل آناتولی استانبول عملیاتی را علیه شهرداری اسکودار اجرا کردند که در جریان آن سینم دده تاش، شهردار این منطقه از حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، و پنج نفر دیگر بازداشت شدند.

دادستانی اعلام کرد این تحقیقات پس از دریافت گزارش‌هایی درباره تخلف در فرایند صدور پروانه ساخت و مجوز سکونت، اظهارات شاکیان و شهادت مظنونانی که از مقررات «پشیمانی مؤثر» استفاده کرده‌اند، آغاز شده است.

بر اساس اطلاعیه دادستانی، افراد بازداشت‌شده شامل سینم دده تاش، شهردار اسکودار، معاون شهردار با حروف اختصاری «ف.د»، مشاور شهردار «ا.م»، مدیر دفتر ویژه شهرداری «آ.ک»، مدیرعامل شرکت کنت «ن.آ» و یکی از کارکنان واحد مرتبط هستند.

ادعای هدایت فرایند صدور مجوز از طریق پیام‌رسان رمزگذاری‌شده

دادستانی مدعی شد برخی کارکنان شرکت کنت که اختیار قانونی برای صدور پروانه‌های ساختمانی نداشتند، از طریق یک برنامه ارتباطی رمزگذاری‌شده شبکه‌ای برای هماهنگی امور تشکیل داده بودند.

در اطلاعیه آمده است این افراد جدول‌هایی حاوی کدگذاری رنگی زمین‌ها بر اساس بلوک و قطعه تهیه کرده، کارکنان شهرداری را هدایت و فرایند صدور مجوزهای ساختمانی را هماهنگ می‌کردند.

قراردادهایی به ارزش بیش از یک میلیارد لیر

دادستانی همچنین ادعا کرد میان شرکت کنت و پیمانکاران، قراردادهای متعددی تحت عنوان «خدمات مشاوره» به ارزش مجموع یک میلیارد و ۷۸ میلیون و ۸۷۰ هزار و ۸۳۳ لیر امضا شده است.

بر اساس اطلاعیه دادستانی، داده‌های هیئت بررسی جرائم مالی ترکیه (MASAK) و دیگر مدارک موجود نشان می‌دهند تاکنون ۳۶۱ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۲۶۴ لیر در چارچوب این قراردادها دریافت شده است.

ادعای اجبار پیمانکاران و پرداخت رشوه

دادستانی مدعی شد پیمانکاران برای دریافت پروانه ساخت مجبور می‌شدند با شرکت کنت قرارداد امضا کنند. همچنین ادعا شده است در مقابل صدور برخی مجوزهای سکونت مغایر با مقررات، رشوه دریافت شده و بخشی از پرداخت‌ها در چند مرحله به مشاور شهردار با حروف اختصاری «ا.م» تحویل داده شده است.

بر اساس اطلاعیه دادستانی، این ادعاها با استناد به سوابق ارتباطات تلفنی، داده‌های ایستگاه‌های مخابراتی و اظهارات مظنونان مطرح شده‌اند. تحقیقات قضائی درباره افراد بازداشت‌شده و اتهام‌های منتسب به آنان همچنان ادامه دارد.

عملیات‌ قبلی علیه شرکت کنت

این نخستین عملیات در چارچوب پرونده مربوط به شرکت کنت، از شرکت‌های وابسته به شهرداری اسکودار، نیست. در ۱۱ آوریل نیز عملیاتی علیه این شرکت انجام شد و برای ۹ نفر، از جمله فیلیز دوجی، معاون شهردار اسکودار، و ناظم آق قویونلو، مدیرعامل شرکت کنت، قرار بازداشت صادر شد.

همچنین در ادامه تحقیقات، در ۱۸ می نیز مقام قضائی برای هفت نفر دیگر قرار بازداشت صادر کرده بود.