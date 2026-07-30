به گزارش کردپرس، در جریان نشست خبری مشترک رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، بر سر امضای یکی از توافق‌های مرتبط با پروژه «راه توسعه» تنش ایجاد شد.

در مراسمی که به‌صورت زنده پخش می‌شد، وهب سلمان الحَسَنی، وزیر حمل‌ونقل عراق، ابتدا برای امضای توافق حمل‌ونقل در چارچوب پروژه راه توسعه حاضر نشد. اردوغان پس از مشاهده این وضعیت پرسید: «مگر قرار نبود پنج توافق امضا شود؟»

پس از این پرسش، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز برای بررسی موضوع وارد محل امضای توافق‌ها شد.

ادعای اعمال فشار بر وزیر عراقی برای امضای توافق

بر اساس ادعای مطرح‌شده در گزارش رسانه‌های ترکیه، علی الزیدی با وزیر حمل‌ونقل عراق گفت‌وگو کرده و از او خواسته است توافق را امضا کند. برخی رسانه‌ها این گفت‌وگو را به‌منزله اعمال فشار نخست‌وزیر عراق بر وزیر کابینه‌اش برای امضای توافق توصیف کرده‌اند.

پس از این گفت‌وگو، عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، و وهب سلمان محمد، وزیر حمل‌ونقل عراق، دو توافق در حوزه حمل‌ونقل را امضا کردند.

ادعای ارتباط مخالفت وزیر عراقی با موضع ایران

در گزارش جمهوریت همچنین ادعا شده است که وزیر حمل‌ونقل عراق به چارچوب هماهنگی شیعیان نزدیک به ایران و سازمان بدر ارتباط نزدیکی دارد.

ایران با این استدلال که پروژه راه توسعه ممکن است بر منافع اقتصادی و راهبردی آن تأثیر منفی بگذارد، با این پروژه مخالفت کرده است. بر همین اساس، برخی منابع مقاومت اولیه وزیر حمل‌ونقل عراق در برابر امضای توافق را به موضع ایران درباره این پروژه مرتبط دانسته‌اند.

با این حال، وزیر عراقی درباره علت خودداری اولیه خود از امضای توافق توضیح رسمی ارائه نکرده است.