دادگاه استانبول رئیس استانی CHP را برکنار کرده و به جای او رئیس انتصابی گمارد

به گزارش کردپرس، دادگاه حقوقی استانبول با ابطال نتایج کنگره استانی حزب جمهوریخواه خلق (CHP) که در اکتبر ۲۰۲۳ برگزار شده بود، اوزگور چلیک رئیس استانی این حزب و اعضای هیئتمدیره را از سمتشان عزل کرد. بر اساس حکم دادگاه، گورسل تکین به همراه چهار نفر دیگر بهعنوان شورای موقت مسئول اداره شاخه استانبول حزب شدند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که همزمان پرونده کیفری علیه چلیک و چند عضو دیگر بهدلیل «نقض قانون احزاب سیاسی» در جریان است و نشست بعدی دادگاه برای سوم اکتبر ۲۰۲۵ تعیین شده است. تحولات اخیر تنشهای داخلی در CHP را تشدید کرده و احتمال بازتاب آن بر رهبری ملی حزب نیز مطرح است.
دادگاه حقوقی استانبول شعبه ۴۵ با صدور حکمی، نتایج کنگره استانی حزب جمهوریخواه خلق که در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۳ برگزار شده بود را باطل اعلام کرد. بر اساس این حکم، اوزگور چلیک، رئیس استان استانبول، به همراه اعضای هیئتمدیره استانی موقتاً از وظایف خود برکنار شدند.
در پی این تصمیم، دادگاه گورسل تکین، نماینده سابق CHP در مجلس، را بهعنوان سرپرست (قیم) منصوب کرد. او به همراه چهار عضو دیگر شامل زکی شن، حسن باباجان، مژدات گوربوز و ارکان نارسپ اداره شاخه استان استانبول حزب را بر عهده خواهد داشت. تکین پس از انتصاب اعلام کرد که هدف شورای موقت بازگرداندن آرامش درونحزبی و جلوگیری از کشاندن مسائل داخلی CHP به محاکم قضایی است و تأکید کرد که در ارتباط مستقیم با اوزگور اوزل رهبر حزب باقی خواهد ماند.
همزمان با این اتفاق، پروندهای کیفری علیه اوزگور چلیک و تعدادی از مدیران CHP در دادگاه کیفری استانبول در جریان است. آنها به «دخالت در روند انتخابات» و «نقض قانون احزاب سیاسی» متهم شدهاند و دادستانی برایشان تا سه سال حبس درخواست کرده است. نخستین جلسه این پرونده قرار است در ۳ اکتبر ۲۰۲۵ برگزار شود.
به دنبال این برکناری، CHP علیه تصمیمی که توسط شعبه ۴۵ دادگاه حقوقی استانبول مبنی بر «دور کردن موقت هیئتمدیره استانی استانبول از مسئولیت» صادر شده بود، به همان دادگاه اعتراض رسمی ارائه کرد. اوزگور اوزل رهبر این حزب اعلام کرد که تصمیم حکومتی برای انتصاب رئیس استانی را به رسمیت نمی شناسد.
این تصمیم قضایی در شرایطی اتخاذ شد که CHP با فشارهای فزایندهای در سطح ملی مواجه است. دستگیری اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، در ماه مارس گذشته به اتهام فساد مالی، به تنشهای سیاسی دامن زده و اکنون ابطال کنگره استانی و تغییر در مدیریت استانبول، چشمانداز آینده رهبری حزب و جایگاه اوزگور اوزل را با ابهامهای تازهای روبهرو کرده است. برخی گمانه زنی ها در این باره وجود دارد که این برکناری ها و انتصابات حکومتی، مقدمه ای بر برکناری رهبر حزب جمهوری خواه خلق و انتصاب کمال قلیچدار اوغلو رهبر پیشین این حزب به جای اوزگور اوزل باشد.
