اردوغان: هزینه جنگ برای ترکیه بیش از ۲.۳ تریلیون دلار بوده

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان پس از پایان نشست هیئت دولت درباره تحولات سیاسی و اقتصادی ترکیه و روند موسوم به «صلح و جامعه دموکراتیک» اظهارنظر کرد.

اردوغان پیش از پرداختن به جزئیات این روند، به پیامدهای اقتصادی درگیری‌های چند دهه گذشته اشاره کرد و گفت هزینه تحمیل‌شده به ترکیه در چارچوب «اقتصاد جنگ» بیش از ۲.۳ تریلیون دلار بوده و هزینه سالانه آن نیز به حدود ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد.

او با تأکید بر اینکه موفقیت روند صلح و جامعه دموکراتیک می‌تواند ترکیه را از این بار اقتصادی رها کند، گفت: «برنده این روند، تمام ترکیه با ۸۶ میلیون شهروندش و کل ملت خواهد بود. همان‌گونه که صاحبان کسب‌وکار سود خواهند برد، کارگران نیز منتفع خواهند شد؛ کشاورزان و فعالان صنعت گردشگری نیز بهره خواهند برد. ترک‌ها، کردها، عرب‌ها، لازها و چرکس‌ها همگی برنده خواهند بود.»

رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه اعلام کرد «قانون چارچوب» که قرار است زمینه حقوقی این روند را فراهم کند، طی روزهای آینده به مجلس این کشور ارائه خواهد شد. اردوغان جزئیات بیشتری درباره مفاد این قانون یا زمان دقیق ارائه آن بیان نکرد.