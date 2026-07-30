حکم اعدام قاتل «غزاله حدودی» صادر شد/انتظار برای تأیید در دیوان عالی

به گزارش کرد پرس، پنجم دی ماه دو سال پیش بود که «غزاله حدودی» زن جوان ۲۷ ساله در منطقه نایسر سنندج به دست خواستگاری که جواب منفی شنیده بود در مغازه خیاطی اش به آتش کشیده و کشته می شود. قتلی که بلافاصله در دستور کار قضایی قرار گرفت و «سیروان. س» به عنوان قاتل معرفی و روانه زندان شد.

پرونده این قتل روند قانونی خود را طی کرد تا اینکه بعد از گذشت دو سال به گفته برادر مقتول، دادگاه سنندج حکم قصاص برای این پرونده صادر کرده است.

«یونس حدودی» در مصاحبه با خبرنگار کردپرس از برگزاری چندین جلسه دادگاه در این زمینه خبر داد و تأکید کرد که قاضی پرونده بعد از انجام تحقیقات و بررسی های لازم و همچنین اعترافات متهم، قتل را محرز و حکم اعدام داده است.

به گفته او در حال حاضر این حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده و بعد از تأیید در دیوان، قابل اجرا خواهد بود.