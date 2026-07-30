یک میلیون و 400 هزار زائر از مرز مهران تردد کردند

به گزارش کرد پرس به نقل از ایرنا، تاجالدین صالحیان روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲۴۴ هزار زائر از مرز مهران عبور کردند.
وی افزود: از این تعداد نزدیک به ۱۶۱ هزار زائر ایرانی از مرز خارج و ۷۱ هزار و ۲۰۰ نفر نیز وارد کشور شدهاند.
صالحیان ادامه داد: همچنین یک هزار و ۱۰۰ زائر خارجی در ۲۴ ساعت گذشته از مرز راهی عراق و ۷۳۳ نفر دیگر وارد شدند.
جانشین و سخنگوی ستاد اربعین یادآور شد: از ساعت صفر بامداد تا صبح امروز هم ۷۵ هزار تردد ثبت شد که از این تعداد ۴۷ هزار زائر از مرز مهران خارج و ۲۵ هزار نفر هم وارد شدهاند.
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