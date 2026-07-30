۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۴

یک میلیون و 400 هزار زائر از مرز مهران تردد کردند

یک میلیون و 400 هزار زائر از مرز مهران تردد کردند

سرویس ایلام - معاون سیاسی، امنیتی استاندار و جانشین و سخنگوی ستاد اربعین استان ایلام گفت: یک میلیون و ۴۰۰ هزار زائر از ابتدای ماه صفر تا امروز از مرز مهران تردد کردند.

به گزارش کرد پرس به نقل از ایرنا، تاج‌الدین صالحیان روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲۴۴ هزار زائر از مرز مهران عبور کردند.

وی افزود: از این تعداد نزدیک به ۱۶۱ هزار زائر ایرانی از مرز خارج و ۷۱ هزار و ۲۰۰ نفر نیز وارد کشور شده‌اند.

صالحیان ادامه داد: همچنین یک هزار و ۱۰۰ زائر خارجی در ۲۴ ساعت گذشته از مرز راهی عراق و ۷۳۳ نفر دیگر وارد شدند.

جانشین و سخنگوی ستاد اربعین یادآور شد: از ساعت صفر بامداد تا صبح امروز هم ۷۵ هزار تردد ثبت شد که از این تعداد ۴۷ هزار زائر از مرز مهران خارج و ۲۵ هزار نفر هم وارد شده‌اند.

کد مطلب 2797763

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