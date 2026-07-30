٩ مصدوم در تصادفات محور مهاباد به ارومیه

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی افزود:ساعت ۰۵:۵۵ چهارشنبه ۷ مرداد ماه گزارشی مبنی بر واژگونی پژو ۴۰۵ در محور مهاباد - ارومیه اعلام شد.



او افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات‌ حیدرآباد هلال احمر شهرستان نقده بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.



به گفته محبوبی؛ این حادثه ۳ مصدوم داشت که مصدومین پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.



برخورد تریلی و دنا در محور مهاباد - ارومیه



مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی اظهار کرد: همچنین ساعت ۱۷:۳۷ همان روز گزارشی مبنی بر برخورد تریلی با دنا در محور مهاباد _ ارومیه اعلام شد و نجاتگران پایگاه امداد و نجات‌ حیدرآباد هلال احمر شهرستان نقده بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.



او بیان کرد: این حادثه ۶ مصدوم داشت که مصدومین پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.



