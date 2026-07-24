حزب جدید اوزگور اوزل در فهرست احزاب دیوان عالی ترکیه ثبت شد

به گزارش کردپرس، پس از آنکه اوزگور اوزل، رئیس پیشین حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، درخواست رسمی تأسیس «حزب جدید» را به وزارت کشور ترکیه ارائه کرد، این حزب به‌طور رسمی در فهرست احزاب سیاسی منتشرشده در وب‌سایت دادستانی کل دیوان عالی کشور قرار گرفت.

ثبت نام این حزب در سامانه رسمی دادستانی کل دیوان عالی، به معنای طی شدن مراحل قانونی ثبت و آغاز فعالیت رسمی آن در چارچوب قوانین احزاب سیاسی ترکیه است.

اوزگور اوزل پیش از این با استعفا از حزب جمهوری‌خواه خلق، به همراه ۹۱ نماینده مجلس، اسناد تأسیس حزب جدید را امضا کرده بود. اکنون با ثبت رسمی این حزب، روند حقوقی تأسیس آن وارد مرحله جدیدی شده است.