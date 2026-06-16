به گزارش کردپرس، تونجر بکرخان، رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، با اشاره به توافق حاصل‌شده پس از درگیری‌ها و تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا و اسرائیل، ابراز امیدواری کرد که آتش‌بس برقرارشده به یک وضعیت پایدار تبدیل شود. او تأکید کرد که صلح، ثبات و رفاه در خاورمیانه نه از طریق مداخله قدرت‌های بزرگ و نه با سیاست‌های اقتدارگرایانه، بلکه تنها از مسیر زندگی آزادانه اقوام و پیروان ادیان و باورهای مختلف در کنار یکدیگر امکان‌پذیر است.

تونجر بکرخان در نشست هفتگی فراکسیون حزب دم پارتی در پارلمان ترکیه، با اشاره به تحولات داخلی و منطقه‌ای، خواستار آغاز روندی تازه برای حل مشکلات انباشته کشور شد. وی سخنان خود را با گرامیداشت یاد دنیز پویراز، عضو حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) که در حمله مسلحانه به دفتر این حزب در ازمیر در سال ۲۰۲۱ جان باخت، آغاز کرد و خواستار شناسایی و محاکمه تمامی عوامل پشت پرده این حمله شد.

بکرخان در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات اخیر منطقه پرداخت و با اشاره به جنگ و تنش‌های میان ایران و آمریکا ـ اسرائیل، گفت پس از این دوره درگیری، طرف‌ها به یک توافق دست یافته‌اند. او گفت: «امیدوارم این فضای عدم درگیری و آتش‌بس پایدار باشد. آرامش و ثبات در خاورمیانه نه تحت قیمومت و سلطه قدرت‌های بزرگ و نه در سایه اقتدارگرایی داخلی به دست می‌آید. صلح، ثبات و رفاه تنها در بستری ممکن است که اقوام و پیروان ادیان و باورهای مختلف بتوانند آزادانه در آن سرزمین‌ها زندگی کنند.»

رئیس مشترک دم پارتی با بیان اینکه بحران‌های کنونی ترکیه حاصل مشکلاتی است که طی دهه‌ها و حتی یک قرن انباشته شده‌اند، گفت: «مشکلات این کشور بارها به تعویق افتاده، سرکوب یا نادیده گرفته شده‌اند، اما هر بار با هزینه‌ای سنگین‌تر به جامعه بازگشته‌اند.» وی تأکید کرد که انکار و سرکوب هیچ مشکلی را حل نکرده و اکنون زمان عدالت، برابری و صلح فرا رسیده است.

بکرخان در بخش دیگری از سخنانش نسبت به آنچه «استفاده سیاسی از دستگاه قضایی» خواند، هشدار داد و با اشاره به تصمیم اخیر درباره حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، گفت این موضوع تنها یک مسئله داخلی حزبی نیست، بلکه حلقه‌ای جدید از محدود کردن تکثر سیاسی در ترکیه است. او افزود: «دیروز کُردها با انتصاب قیم‌ها هدف قرار گرفتند و امروز نوبت بزرگ‌ترین حزب مخالف است. فردا معلوم نیست چه گروه دیگری در معرض این رویکرد قرار گیرد.»

او در تشریح بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ترکیه گفت که کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فقر، ناامیدی جوانان و گسترش نفوذ باندهای تبهکار، نتیجه ضعف حاکمیت قانون و ناکارآمدی سیاست‌های موجود است. به گفته او، در شرایطی که دستمزدها پیش از پایان ماه ارزش خود را از دست می‌دهند و بسیاری از شهروندان برای تأمین نیازهای اولیه با مشکل روبه‌رو هستند، عدالت اقتصادی باید به یکی از اولویت‌های اصلی کشور تبدیل شود.

رئیس مشترک دم پارتی با تأکید بر اینکه ترکیه راه خروج از وضعیت کنونی را در اختیار دارد، برنامه پیشنهادی حزبش را بر پنج محور «دموکراسی نیرومند، قوه قضاییه مستقل، شهروندی برابر، حقوق کار و صلح اجتماعی» استوار دانست. وی گفت نخستین نیاز کشور، گذار به یک «جمهوری دموکراتیک» مبتنی بر برابری همه شهروندان و پذیرش تنوع قومی، فرهنگی و مذهبی است.

بکرخان در ادامه، حل دموکراتیک مسئله کُرد را «کلید اصلی» حل سایر مشکلات ترکیه توصیف کرد و گفت بدون حل این مسئله، نه دموکراسی، نه اقتصاد و نه سیاست خارجی ترکیه به ثبات پایدار دست نخواهد یافت. وی افزود: «مسئله کُرد تنها مسئله کُردها نیست، بلکه مسئله تکمیل جمهوری با دموکراسی است.»

او خواستار تدوین و تصویب یک قانون چارچوب برای انتقال مسئله کُرد از عرصه درگیری و امنیتی به حوزه سیاست و حقوق شد و تأکید کرد که پارلمان باید پیش از پایان دوره کاری خود این قانون را تصویب کند. به گفته بکرخان، تأخیر در روند صلح، بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد، تأخیر در اجرای عدالت امید را کاهش می‌دهد و به تعویق افتادن اصلاحات دموکراتیک، جامعه را فرسوده‌تر می‌کند.

رئیس مشترک دم پارتی در پایان گفت: «نیاز مشترک همه ما، حاکمیت قانون، دموکراسی کارآمد، زندگی شرافتمندانه و صلحی پایدار است. ترکیه تنها از این مسیر می‌تواند وارد قرن دوم خود شود.»