پیام تسلیت رهبران دَم پارتی در پی درگذشت قدیر اینانیر

به گزارش کردپرس، پس از درگذشت قدیر اینانیر، بازیگر نامدار سینمای ترکیه که از ۱۴ ماه مه به دلیل ابتلا به ذات‌الریه در بیمارستان بستری و تحت درمان بود، رهبران مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) و حزب مناطق دموکراتیک (DBP) با انتشار پیام‌هایی، به خانواده و دوستداران او تسلیت گفتند.

تونجر بکرخان، رئیس مشترک دَم پارتی، در پیام خود نوشت: «قدیر اینانیر حافظه‌ای قدرتمند بود که وجدان، عدالت‌خواهی، عشق و مقاومت این سرزمین را به پرده سینما منتقل کرد.»

او افزود: «اینانیر نه تنها با هنر، بلکه با شیوه زندگی خود نیز اثری ماندگار بر جای گذاشت. او همواره از صلح، برادری و زندگی مشترک دفاع کرد و هرگز از ایستادن در کنار صداهایی که وجدان مشترک جامعه را نمایندگی می‌کردند، دست نکشید.»

بکرخان با اشاره به آثار ماندگار این بازیگر نوشت: «او سال‌ها پیش با فیلم سلوی بویلوم آل یازمالیم (بلند بالای من، پیشانی نوشتم) این جمله فراموش‌نشدنی را در دل همه ما حک کرد که "عشق یعنی رنج و زحمت". همچنین در تاتار رمضان روایتگر انسان‌هایی بود که در برابر ظلم سر فرود نمی‌آوردند و از شرافت و عدالت خود دست نمی‌کشیدند.»

او تأکید کرد: «قدیر اینانیر را تنها با فیلم‌هایش به یاد نخواهیم آورد، بلکه شجاعت، پایبندی به اصول و تلاش صادقانه‌اش برای صلح اجتماعی در دشوارترین روزهای زندگی نیز همواره در خاطره‌ها خواهد ماند.» بکرخان در پایان، این ضایعه را به ژولیده کورال همسر اینانیر و خانواده او، جامعه هنری و مردم ترکیه تسلیت گفت.

تولای حاتم اوغولاری، دیگر رئیس مشترک دَم پارتی، نیز با روایت نخستین دیدار خود با اینانیر در انتاکیه نوشت: «او چنار استوار یشیل‌چام، هنرمند مردم و یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های سینمای ترکیه بود. زمانی که در انتاکیه با او دیدار کردم، نگاه و لبخندش ایمان عمیقش به صلح را به‌روشنی بازتاب می‌داد.»

او ادامه داد: «قدیر اینانیر، هم بر پرده سینما روایتگر داستان ملت‌ها بود و هم در زندگی واقعی، پیام‌آور صلح، عدالت و برادری. او صدای رنج ستمدیدگان، تلاش کارگران و امید مردم این سرزمین به همزیستی مشترک بود.»

حاتم اوغولاری همچنین خطاب به ژولیده کورال نوشت: «عشق، فداکاری و همراهی‌ات با او را به زیباترین شکل ممکن نشان دادی. این ضایعه را به تو، خانواده، جامعه هنری و همه مردم تسلیت می‌گویم.»

کسکین بایندیر، رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، نیز در پیام خود اعلام کرد: «امروز یکی از چهره‌های شجاع و روشنفکر این سرزمین را از دست دادیم؛ انسانی که حتی در تاریک‌ترین دوران نیز از دفاع از صلح، عدالت و برادری هراس نداشت و همواره در کنار ستمدیدگان ایستاد.»

او افزود: «آرمان بزرگ او برای صلح و مبارزه‌اش برای عدالت و برابری، میراثی ماندگار و راهگشا برای ما خواهد بود.» بایندر در پایان این ضایعه را به خانواده، دوستداران اینانیر و مردم تسلیت گفت.

چیغدم قلیچگون اوچار، دیگر رئیس مشترک DBP، نیز در پیام خود نوشت: «امروز نه تنها یکی از بزرگ‌ترین بازیگران سینمای ترکیه، بلکه هنرمندی را از دست دادیم که نسبت به دردها و رنج‌های مردم این سرزمین بی‌تفاوت نماند.»

او تأکید کرد: «قدیر اینانیر به عنوان یکی از چهره‌هایی در یادها خواهد ماند که معتقد بود مسئله کرد باید نه از مسیر خشونت، بلکه از راه گفت‌وگو، برابری شهروندی و شیوه‌های دموکراتیک حل شود.»

اوچار در پایان، درگذشت این بازیگر را به خانواده، نزدیکان و دوستدارانش تسلیت گفت و یاد او را گرامی داشت.