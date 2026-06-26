۵ تیر ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۳

پیام تسلیت رهبران دَم پارتی در پی درگذشت قدیر اینانیر

پیام تسلیت رهبران دَم پارتی در پی درگذشت قدیر اینانیر

سرویس ترکیه - در پی درگذشت قدیر اینانیر، بازیگر سرشناس سینمای ترکیه، رهبران مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) و حزب مناطق دموکراتیک (DBP) با انتشار پیام‌هایی، از او به عنوان هنرمندی متعهد به صلح، عدالت، برادری و همزیستی یاد کردند و درگذشتش را به خانواده، جامعه هنری و مردم ترکیه تسلیت گفتند.

به گزارش کردپرس، پس از درگذشت قدیر اینانیر، بازیگر نامدار سینمای ترکیه که از ۱۴ ماه مه به دلیل ابتلا به ذات‌الریه در بیمارستان بستری و تحت درمان بود، رهبران مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) و حزب مناطق دموکراتیک (DBP) با انتشار پیام‌هایی، به خانواده و دوستداران او تسلیت گفتند.

تونجر بکرخان، رئیس مشترک دَم پارتی، در پیام خود نوشت: «قدیر اینانیر حافظه‌ای قدرتمند بود که وجدان، عدالت‌خواهی، عشق و مقاومت این سرزمین را به پرده سینما منتقل کرد.»

او افزود: «اینانیر نه تنها با هنر، بلکه با شیوه زندگی خود نیز اثری ماندگار بر جای گذاشت. او همواره از صلح، برادری و زندگی مشترک دفاع کرد و هرگز از ایستادن در کنار صداهایی که وجدان مشترک جامعه را نمایندگی می‌کردند، دست نکشید.»

بکرخان با اشاره به آثار ماندگار این بازیگر نوشت: «او سال‌ها پیش با فیلم سلوی بویلوم آل یازمالیم (بلند بالای من، پیشانی نوشتم) این جمله فراموش‌نشدنی را در دل همه ما حک کرد که "عشق یعنی رنج و زحمت". همچنین در تاتار رمضان روایتگر انسان‌هایی بود که در برابر ظلم سر فرود نمی‌آوردند و از شرافت و عدالت خود دست نمی‌کشیدند.»

او تأکید کرد: «قدیر اینانیر را تنها با فیلم‌هایش به یاد نخواهیم آورد، بلکه شجاعت، پایبندی به اصول و تلاش صادقانه‌اش برای صلح اجتماعی در دشوارترین روزهای زندگی نیز همواره در خاطره‌ها خواهد ماند.» بکرخان در پایان، این ضایعه را به ژولیده کورال همسر اینانیر و خانواده او، جامعه هنری و مردم ترکیه تسلیت گفت.

تولای حاتم اوغولاری، دیگر رئیس مشترک دَم پارتی، نیز با روایت نخستین دیدار خود با اینانیر در انتاکیه نوشت: «او چنار استوار یشیل‌چام، هنرمند مردم و یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های سینمای ترکیه بود. زمانی که در انتاکیه با او دیدار کردم، نگاه و لبخندش ایمان عمیقش به صلح را به‌روشنی بازتاب می‌داد.»

او ادامه داد: «قدیر اینانیر، هم بر پرده سینما روایتگر داستان ملت‌ها بود و هم در زندگی واقعی، پیام‌آور صلح، عدالت و برادری. او صدای رنج ستمدیدگان، تلاش کارگران و امید مردم این سرزمین به همزیستی مشترک بود.»

حاتم اوغولاری همچنین خطاب به ژولیده کورال نوشت: «عشق، فداکاری و همراهی‌ات با او را به زیباترین شکل ممکن نشان دادی. این ضایعه را به تو، خانواده، جامعه هنری و همه مردم تسلیت می‌گویم.»

کسکین بایندیر، رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، نیز در پیام خود اعلام کرد: «امروز یکی از چهره‌های شجاع و روشنفکر این سرزمین را از دست دادیم؛ انسانی که حتی در تاریک‌ترین دوران نیز از دفاع از صلح، عدالت و برادری هراس نداشت و همواره در کنار ستمدیدگان ایستاد.»

او افزود: «آرمان بزرگ او برای صلح و مبارزه‌اش برای عدالت و برابری، میراثی ماندگار و راهگشا برای ما خواهد بود.» بایندر در پایان این ضایعه را به خانواده، دوستداران اینانیر و مردم تسلیت گفت.

چیغدم قلیچگون اوچار، دیگر رئیس مشترک DBP، نیز در پیام خود نوشت: «امروز نه تنها یکی از بزرگ‌ترین بازیگران سینمای ترکیه، بلکه هنرمندی را از دست دادیم که نسبت به دردها و رنج‌های مردم این سرزمین بی‌تفاوت نماند.»

او تأکید کرد: «قدیر اینانیر به عنوان یکی از چهره‌هایی در یادها خواهد ماند که معتقد بود مسئله کرد باید نه از مسیر خشونت، بلکه از راه گفت‌وگو، برابری شهروندی و شیوه‌های دموکراتیک حل شود.»

اوچار در پایان، درگذشت این بازیگر را به خانواده، نزدیکان و دوستدارانش تسلیت گفت و یاد او را گرامی داشت.

پیام تسلیت رهبران دَم پارتی در پی درگذشت قدیر اینانیر

کد مطلب 2796709

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