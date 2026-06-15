به گزارش کردپرس، احمد ترک، سیاستمدار پیشکسوت کُرد و شهردار منتخب و برکنار شده ماردین، در کنفرانس «گذار دموکراتیک جمهوری در سده دوم» در استانبول با انتقاد از ادامه سیاستهای انکار هویت کُردی گفت: «میپرسند کردها چه میخواهند؟ من فرزند خانوادهای هستم که زمینهای وسیعی در کردستان دارد، اما هویت ندارم، زبانم به رسمیت شناخته نمیشود و مردمم نادیده گرفته میشوند. مسئله کُرد همین است.» وی همچنین بر ضرورت تقویت روند صلح و ارائه نقشه راهی روشن برای آینده تأکید کرد.
احمد ترک در سخنرانی خود با عنوان «سیاست دموکراتیک و قدرت جامعه؛ از محلی تا جمهوری دموکراتیک» به مرور تجربه چند دهه فعالیت سیاسی جنبش کُردی پرداخت و گفت که از آغاز فعالیت احزاب کُردی تاکنون، همواره بر همزیستی دموکراتیک و برادری میان ملتهای کُرد و ترک تأکید شده است.
وی با اشاره به دوران تأسیس حزب کار خلق (HEP) گفت: «به دلیل شرکت در کنفرانس کُردی پاریس، مجبور به استعفا از حزب جمهوریخواه خلق شدیم. پس از آن برای ایجاد یک تشکل سیاسی جدید تلاش کردیم و حزب HEP را تأسیس کردیم. از آن زمان تاکنون هشت حزب کُردی تعطیل یا منحل شدهاند، اما ما هرگز از دفاع از سیاست دموکراتیک دست نکشیدیم.»
ترک افزود: «در دهه ۱۹۹۰ با قتلهای سیاسی و پروندههای قتلهای زنجیرهای روبهرو شدیم. دوستان ارزشمندی مانند موسی آنتر و محمد سنجار را از دست دادیم، اما همچنان معتقد بودیم که راهحل مسئله کُرد در سیاست دموکراتیک نهفته است و برای تحقق صلح اجتماعی، مبارزه مشترک با نیروهای دموکراتیک ترکیه را انتخاب کردیم.»
شهردار برکنار شده ماردین در ادامه به خاطرهای از دیدار خود با تورگوت اوزال، رئیسجمهور فقید ترکیه، در سال ۱۹۹۳ اشاره کرد. وی گفت: «پیش از سفر به دمشق برای دیدار با عبدالله اوجالان، با تورگوت اوزال ملاقات کردیم. او به ما گفت: "رفتن یا نرفتن شما تصمیم خودتان است، اما اگر رفتید به اوجالان بگویید که راهحل با سلاح به دست نمیآید. باید سیاست دموکراتیک تقویت شود و راه تفاهم و سازش جستوجو شود."»
احمد ترک با اشاره به روند کنونی صلح نیز اظهار داشت: «با وجود دیدارهای متعدد و مذاکراتی که پس از پیامهای عبدالله اوجالان انجام شده است، هنوز نمیدانیم نقشه راه چیست، انتظارات طرف مقابل چیست و دولت دقیقاً چه برنامهای برای آینده دارد.»
وی تأکید کرد که نیروهای سیاسی کُرد با صبر و حوصله از روند جاری حمایت خواهند کرد و گفت: «ما نمیخواهیم طرفی باشیم که این روند را تخریب میکند. با این حال، میبینیم که در جامعه احساس بیاعتمادی در حال افزایش است. امیدوارم این روند به موفقیت برسد و موانع موجود بر سر راه صلح اجتماعی برطرف شود.»
ترک همچنین از نیروهای دموکرات، چپگرا و سوسیالیست ترکیه خواست از روند صلح حمایت کنند و افزود: «برای موفقیت این روند به همراهی دموکراتهای ترکیه نیاز داریم. اگر بتوانیم متحد شویم، میتوانیم دولت و نهادهای سیاسی را برای برداشتن گامهای ضروری تحت فشار قرار دهیم.»
او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتصاب شهردارهای دولتی (قیم) در شهرداریهای شهرهای کُردی اشاره کرد و گفت: «شورای عالی انتخابات سه دوره اعلام کرد که هیچ مانعی برای نامزدی من وجود ندارد. سه بار نامزد شهرداری کلانشهر ماردین شدم، اما هر بار به جای من قیم منصوب کردند.»
احمد ترک سپس در پاسخ به این پرسش که «کردها چه میخواهند؟» گفت: «همیشه میپرسند کردها چه میخواهند؟ من از خودم مثال میزنم. فرزند خانوادهای هستم که در کردستان زمینهای گستردهای دارد، اما هویت ندارم. زبانم وجود ندارد. مردمم نادیده گرفته میشوند. مسئله کُرد من هستم؛ مسئله کُرد همینجاست.»
وی با تأکید بر اینکه جنبش سیاسی کُردها هرگز رویکرد تجزیهطلبانه نداشته است، افزود: «ما در تمام زندگی سیاسی خود تفرقهافکن نبودهایم؛ تلاش کردهایم وحدتآفرین باشیم. از برادری ملتها دفاع کردهایم و با وجود همه سیاستهای سرکوبگرانه، همچنان به سیاست دموکراتیک باور داریم. نمیخواهیم این باور را از دست بدهیم.»
ترک در پایان خطاب به همه بازیگران دخیل در روند صلح گفت: «به مردم کُرد و مردم ترکیه ظلم نکنید. به جای تفرقه، اتحاد را تقویت کنید، مردم را در آغوش بگیرید و با طرحها و برنامههایی که آینده را تضمین میکند، به میدان بیایید.»
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