بکرخان: CHP نباید مخالفت با دولت را به مخالفت با روند صلح تبدیل کند

به گزارش کردپرس، تونجر بکرخان، رئیس مشترک دم پارتی، با انتقاد از فاصله گرفتن حزب جمهوریخواه خلق (CHP) از روند «صلح و جامعه دموکراتیک» گفت این حزب باید نقش فعالتری در فرآیند حل مسئله کرد ایفا کند. او همچنین تأکید کرد که مسئله کرد صرفاً به اجرای نشدن قانون اساسی محدود نمیشود، بلکه ریشه در دههها انکار هویت، زبان و حقوق سیاسی کردها دارد.
تونجر بکرخان، رئیس مشترک دم پارتی، در گفتوگویی مفصل با مزوپوتامیا درباره روند «صلح و جامعه دموکراتیک» و جایگاه احزاب سیاسی در این فرآیند، از حزب جمهوریخواه خلق (CHP) خواست میان مخالفت با دولت و حمایت از روند صلح تفکیک قائل شود و نقش مؤثرتری در این مسیر بر عهده بگیرد.
بکرخان با اشاره به موضع CHP در آغاز روند صلح گفت این حزب در نخستین ماههای آغاز فرآیند، رویکردی محتاطانه اما مثبت در پیش گرفته بود و اظهارات اولیه اوزگور اوزل، رهبر CHP، امیدواریهایی را نسبت به مشارکت سازنده این حزب ایجاد کرده بود. با این حال، به گفته او، پس از تحولات سیاسی ماههای اخیر و فشارهای فزاینده علیه این حزب، CHP به تدریج از موضع فعال خود فاصله گرفته است.
او اظهار داشت: «CHP باید مراقب باشد که مخالفت با دولت به مخالفت با روند صلح تبدیل نشود. مخالفت با دولت حق طبیعی و مشروع این حزب است، اما در موضوعی مانند صلح و حل یکی از مهمترین مسائل صد سال اخیر ترکیه، باید بر نقاط مشترک تمرکز کرد. روند صلح نباید قربانی رقابتهای روزمره سیاسی شود.»
بکرخان با اشاره به پروندههای قضایی و فشارهای سیاسی علیه CHP نیز گفت این تحولات هرچند برای این حزب و بدنه اجتماعی آن شوکآور بوده، اما نباید موجب خروج یا فاصله گرفتن آن از روند صلح شود. او افزود: «اگر عدهای تلاش میکنند CHP را از این فرآیند کنار بگذارند، این خود نشان میدهد که یک بازی سیاسی در جریان است. CHP باید این بازی را ببیند و به جای عقبنشینی، با حضور فعالتر و ایفای نقش بیشتر آن را خنثی کند. فرار از طوفان راه حل نیست؛ باید در دل طوفان مسیر درست را پیدا کرد.»
رئیس مشترک دم پارتی همچنین تأکید کرد حزبی که میخواهد در آینده سیاسی ترکیه نقش تعیینکننده داشته باشد، نمیتواند نسبت به حل مسئله کرد و روند صلح بیتفاوت بماند. او گفت: «حزبی که مدعی ساختن آینده ترکیه است، باید درباره یکی از بنیادیترین مسائل این کشور نیز راهحل و اراده سیاسی خود را به روشنی نشان دهد.»
بکرخان در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش ارائهشده از سوی CHP درباره مسئله کرد پرداخت و ارزیابیهایی را که این مسئله را صرفاً ناشی از اجرا نشدن قوانین و مفاد قانون اساسی میدانند، ناکافی توصیف کرد.
او گفت: «اجرایی نشدن قانون اساسی بدون تردید یک مشکل جدی است، اما مسئله کرد فقط به این موضوع محدود نمیشود. مسئله کرد تاریخ طولانی انکار هویت، زبان، فرهنگ، حقوق سیاسی و مشارکت برابر در اداره کشور است. این مسئله به حقوق شهروندی، آموزش به زبان مادری، دموکراسی محلی، عدالت و نمایندگی سیاسی گره خورده است.»
بکرخان افزود: «اگر مسئله را صرفاً به یک مشکل اجرایی یا ضعف مدیریتی تقلیل دهیم، در واقع ابعاد ساختاری آن را نادیده گرفتهایم. آنچه با آن روبهرو هستیم فقط اجرا نشدن برخی قوانین نیست؛ بلکه میراث یک سیاست تاریخی انکار و نابرابری است. به همین دلیل، حل این مسئله نیازمند رویکردی عمیقتر، اصلاحات دموکراتیک گستردهتر و تضمین حقوق برابر برای همه شهروندان است.»
او در پایان تأکید کرد که حل پایدار مسئله کرد تنها از طریق گفتوگو، اصلاحات دموکراتیک و مشارکت همه نیروهای سیاسی ممکن خواهد بود و کنار گذاشتن هر یک از بازیگران اصلی، از جمله CHP، میتواند به روند صلح آسیب برساند.
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