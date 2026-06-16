به گزارش کردپرس، بازارهای جهانی در نخستین روز پس از اعلام توافق آتش‌بس میان ایران و آمریکا، نشانه‌هایی از کاهش نگرانی نسبت به تنش‌های خاورمیانه را بروز دادند. افت قیمت نفت، رشد بورس استانبول و واکنش محتاطانه بازارهای آسیایی از جمله مهم‌ترین پیامدهای اولیه این تحول سیاسی بود؛ هرچند سرمایه‌گذاران همچنان در انتظار روشن شدن جزئیات توافق هستند.

بازارهای جهانی در نخستین روز پس از اعلام توافق آتش‌بس میان ایران و آمریکا، با واکنش‌های متفاوت اما عمدتاً مثبت روبه‌رو شدند. هرچند جزئیات این توافق هنوز به طور کامل منتشر نشده، اما کاهش نسبی نگرانی‌ها درباره تشدید تنش‌ها در خاورمیانه بر روند معاملات در بازارهای انرژی، ارز و بورس‌های بین‌المللی تأثیر گذاشته است.

در بازار انرژی، قیمت نفت خام برنت با 0.5 درصد کاهش نسبت به روز گذشته به 82.75 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت برنت در پایان معاملات روز قبل 83.17 دلار بود. همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز در سطح 80.55 دلار معامله شد. تحلیلگران کاهش قیمت نفت را نشانه‌ای از فروکش کردن بخشی از ریسک‌های ژئوپلیتیکی در منطقه ارزیابی می‌کنند؛ ریسک‌هایی که طی هفته‌های اخیر یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت جهانی انرژی به شمار می‌رفتند.

همزمان، بازارهای سهام آسیا روزی نوسانی را پشت سر گذاشتند. شاخص «سانسکس» هند با 0.5 درصد رشد به 76 هزار و 644 واحد رسید و شاخص «کوسپی» کره جنوبی نیز 2.1 درصد افزایش یافت. شاخص «نیکی 225» ژاپن نیز رشد 0.2 درصدی را ثبت کرد. در مقابل، شاخص «هنگ سنگ» هنگ‌کنگ 1.8 درصد و شاخص بورس چین 0.1 درصد کاهش یافت. کارشناسان معتقدند سرمایه‌گذاران همچنان در انتظار روشن شدن ابعاد سیاسی و اقتصادی توافق میان تهران و واشنگتن هستند و همین مسئله موجب احتیاط در بخشی از بازارها شده است.

بازارهای مالی ترکیه نیز تحت تأثیر فضای جدید منطقه‌ای، روز مثبتی را آغاز کردند. شاخص «بیست-100» بورس استانبول در شروع معاملات با رشد 3.64 درصدی به سطح 14 هزار و 446 واحد رسید. در میان گروه‌های مختلف، بخش تجارت بیشترین بازدهی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت و شاخص‌های بانکداری و هلدینگ‌ها نیز روندی صعودی را تجربه کردند.

در بازار ارز و طلا در استانبول، دلار آمریکا با قیمت 46.2990 لیر و یورو با نرخ 53.6390 لیر معامله شد. همچنین هر گرم طلای 24 عیار به 6423 لیر رسید و قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در سطح 4316 دلار قرار گرفت. ثبات نسبی بازار ارز و طلا نشان می‌دهد معامله‌گران هنوز در حال ارزیابی پیامدهای واقعی توافق و تأثیر آن بر اقتصاد منطقه هستند.

آنچه امروز در بازارها دیده می‌شود، بیش از آنکه ناشی از خوش‌بینی کامل باشد، بازتاب یک «نفس راحت» پس از هفته‌ها نگرانی است. به نظر می رسد سرمایه‌گذاران فعلاً فرض را بر این گذاشته‌اند که خطر گسترش تنش‌ها برای مدتی کاهش یافته و همین موضوع فشار بر بازار نفت و دارایی‌های امن را کمتر کرده است. با این حال، تجربه نشان داده که بازارها به اندازه اخبار سیاسی به میزان دوام آنها نیز واکنش نشان می‌دهند. اگر آتش‌بس به یک روند پایدار و قابل اعتماد تبدیل شود، می‌تواند مسیر را برای کاهش بیشتر ریسک‌های منطقه‌ای، رونق تجارت و افزایش سرمایه‌گذاری هموار کند؛ اما تا زمانی که جزئیات توافق و نحوه اجرای آن روشن نشود، معامله‌گران ترجیح می‌دهند با احتیاط حرکت کنند و از شرط‌بندی‌های بزرگ بر آینده خودداری کنند.