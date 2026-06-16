به گزارش کردپرس، جودت ییلماز معاون ریاست جمهوری ترکیه با استقبال از توافق میان آمریکا و ایران آن را نشانهای از امکان حلوفصل اختلافات از مسیر دیپلماسی و تقویت ثبات منطقهای و کاهش هزینههای انسانی و اقتصادی دانست.
معاون رئیسجمهور ترکیه با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی در واکنش به توافق آمریکا و ایران نوشت: «توافق میان آمریکا و ایران از نظر نشان دادن امکان حل مشکلات از طریق دیپلماسی، تقویت ثبات منطقهای و جهانی و پایان دادن به هزینههای انسانی و اقتصادی، مایه خرسندی است».
او همچنین با قدردانی از کشورها و رهبران دخیل در این روند دیپلماتیک، خواستار تکمیل و اجرای مؤثر این توافق شد، بدون آنکه تحت تأثیر اقدامات خرابکارانه یا تنشزایی قرار گیرد.
ییلماز در پایان تاکید کرد ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان به سیاست خارجی چندبعدی و فعال خود برای حمایت از صلح، ثبات و تقویت همکاریهای بینالمللی ادامه خواهد داد.
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