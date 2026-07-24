اکبر عبدی درگذشت

به گزارش کرد پرس، مسعود ده نمکی که سابقه چند همکاری در مجموعه فیلم‌های اخراجی‌ها را با این بازیگر داشت، در گفت وگو با ایسنا این خبر را تایید کرد و گفت: اکبر عبدی حدود ساعت ۲۰ امشب جمعه در منزل خود بر اثر عوارض بیماری قبلی از دنیا رفته است.

عبدی که مشهورترین کمدین سینمای ایران بود، در طول دوران کاری خود در بیش از ۱۰۰ اثر سینمایی و تلویزیونی و نمایشی بازی کرد و نقش‌های ماندگاری را به جا گذاشته است.

ناصرالدین شاه آکتور سینما، مادر، اجاره نشین‌ها، دلشدگان، هنرپیشه، روز فرشته، آدم برفی، اخراجی‌ها، در چشم باد، شاهگوش، سریال امام علی و زیر آسمان شهر تنها بخش محدودی از آثاری است که عبدی در آنها نقش‌های به یاد ماندنی بازی کرده بود.

او چندی پیش به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری بود و پس از حدود یک ماه مرخص شده و در منزل استراحت می‌کرد