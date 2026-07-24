در حکاری مردم پس از مرگ تنها گاو یک زن ندار، به او 4 گاو هدیه دادند + فیلم

به گزارش کردپرس، تنها گاو و منبع درآمد یک مادر سرپرست خانوار در حکاری پس از افتادن از بلندی تلف شد. تصاویر گریه این مادر بر سر گاو زرد رنگش دل مردم را به درد آورد. پس از انتشار خبر مرگ تنها گاو عینی اوزبک، مادر هفت فرزند و ساکن روستای ینی‌شیک از توابع شهرستان یوکسک‌اوا در استان حکاری، شماری از نیکوکاران برای حمایت از این خانواده وارد عمل شدند.

اونور آکمان، رئیس انجمن خیریه «آخرین امید در جهان»، با حضور در این روستا، دو گاو و دو گوساله را که با کمک‌های مردمی خریداری شده بود، به این خانواده تحویل داد.

آکمان در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت پس از مشاهده خبر مربوط به این خانواده در شبکه‌های اجتماعی، این انجمن برای حمایت از آنان اقدام کرده است.

او افزود: «ما نقش واسطه‌ای میان نیکوکاران و افراد نیازمند را ایفا می‌کنیم. امروز گاوها را به اینجا آوردیم. افراد زیادی از نقاط مختلف ترکیه از این خانواده حمایت کردند و کمک‌های خود را فرستادند. از همه خیرانی که در این کار سهیم بودند سپاسگزاریم و خوشحالیم که توانستیم در کنار این خانواده باشیم.»

عینی اوزبک نیز با بیان اینکه از تلف شدن گاوش بسیار اندوهگین شده بود، گفت: «خانه‌شان آباد باشد. برای من دو گاو و دو گوساله آوردند. خداوند خیر همه کسانی را که کمک کردند، قبول کند و از آنان راضی باشد.»

اسحاق اوزبک، فرزند این خانواده، نیز از حامیان قدردانی کرد و گفت: «ما تنها یک گاو داشتیم و آن را از دست دادیم. اکنون دو گاو و دو گوساله به ما هدیه دادند. از همه کسانی که از ما حمایت کردند، سپاسگزاریم.»