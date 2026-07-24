دو مرد تکاپی در نساره ی دیواندره غرق شدند

به گزارش کرد پرس، ناصح محمدخانی، از وقوع حادثهای تلخ در رودخانه قزلاوزن این شهرستان خبر داد و به تسنیم گفت: متأسفانه دو نفر از شهروندان شهر تکاب - آذربایجان غربی که برای سفر به دیواندره آمده بودند، بر اثر غرقشدگی جان خود را از دست دادند.
وی افزود: این حادثه عصر امروز (جمعه 2 مرداد) در محدوده زیر پل رودخانه قزلاوزن واقع در روستای نساره رخ داد و دو مرد 52 و 55 ساله به نامهای محمد الهمرادی و عیسی جعفری، به دلیل ناآشنایی با فنون شنا و شرایط خاص رودخانه، دچار حادثه شدند.
فرماندار دیواندره با بیان اینکه تلاشها برای نجات این افراد نتیجهای نداشت، گفت: متأسفانه این دو شهروند جان خود را از دست دادند و این حادثه موجب تأثر و اندوه فراوان شد.
محمدخانی ضمن ابراز همدردی با خانوادههای داغدار این حادثه، از شهروندان، مسافران و گردشگران خواست هنگام حضور در حاشیه رودخانهها و مناطق طبیعی، توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.
وی تأکید کرد: شنا در رودخانهها، بهویژه مناطق ناشناخته و فاقد شرایط ایمنی، میتواند خطرات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد و لازم است افراد از ورود به نقاط ناایمن خودداری کنند.
فرماندار دیواندره با اشاره به اهمیت پیشگیری از حوادث مشابه، خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارهای کارشناسان و مسئولان، مهمترین راهکار برای حفظ جان شهروندان و مسافران است.
شهرستان دیواندره در شمال استان کردستان و در فاصله حدود 98 کیلومتری سنندج، مرکز استان، واقع شده است؛ منطقهای کوهستانی که با شهرستانهای سقز، بیجار، تکاب و سنندج هممرز است.
نظر شما