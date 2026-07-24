۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۷

دو مرد تکاپی در نساره ی دیواندره غرق شدند

دو مرد تکاپی در نساره ی دیواندره غرق شدند

سرویس کردستان - فرماندار دیواندره از جان‌باختن دو مرد تکابی در حادثه غرق‌شدگی رودخانه قزل‌اوزن روستای نساره خبر داد.

به گزارش کرد پرس، ناصح محمدخانی، از وقوع حادثه‌ای تلخ در رودخانه قزل‌اوزن این شهرستان خبر داد و به تسنیم گفت: متأسفانه دو نفر از شهروندان شهر تکاب - آذربایجان غربی که برای سفر به دیواندره آمده بودند، بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست دادند.

وی افزود: این حادثه عصر امروز (جمعه 2 مرداد) در محدوده زیر پل رودخانه قزل‌اوزن واقع در روستای نساره رخ داد و دو مرد 52 و 55 ساله به نام‌های محمد اله‌مرادی و عیسی جعفری، به دلیل ناآشنایی با فنون شنا و شرایط خاص رودخانه، دچار حادثه شدند.

فرماندار دیواندره با بیان اینکه تلاش‌ها برای نجات این افراد نتیجه‌ای نداشت، گفت: متأسفانه این دو شهروند جان خود را از دست دادند و این حادثه موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

محمدخانی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار این حادثه، از شهروندان، مسافران و گردشگران خواست هنگام حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق طبیعی، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

وی تأکید کرد: شنا در رودخانه‌ها، به‌ویژه مناطق ناشناخته و فاقد شرایط ایمنی، می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و لازم است افراد از ورود به نقاط ناایمن خودداری کنند.

فرماندار دیواندره با اشاره به اهمیت پیشگیری از حوادث مشابه، خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارهای کارشناسان و مسئولان، مهم‌ترین راهکار برای حفظ جان شهروندان و مسافران است.

شهرستان دیواندره در شمال استان کردستان و در فاصله حدود 98 کیلومتری سنندج، مرکز استان، واقع شده است؛ منطقه‌ای کوهستانی که با شهرستان‌های سقز، بیجار، تکاب و سنندج هم‌مرز است.

کد مطلب 2797582

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