اردوغان پس از روزها سکوت لب به سخن گشود: سران ناتو از میزبانی ما خوشنود شدند + فیلم

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از چند روز دوری از رسانه‌ها، امروز پس از اقامه نماز جمعه در مسجد حضرت علی در منطقه کسکلی (Kısıklı) استانبول، در جمع خبرنگاران حاضر شد.

اردوغان در بخشی از سخنان خود به ششمین سالگرد بازگشایی مسجد ایاصوفیه برای اقامه نماز اشاره کرد و گفت: «ما واقعاً احساس غرور و خوشحالی می‌کنیم. این بنا، چه از نظر ویژگی‌های معماری و چه از نظر جایگاه جهانی‌اش، اثری منحصربه‌فرد است.»

رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه درباره نشست سران ناتو که به‌تازگی در آنکارا برگزار شد، اظهار داشت:

«پذیرایی و میزبانی که در روز افتتاحیه از مهمانان انجام دادیم، موجب رضایت آنان شد. همه رهبران، به‌ویژه دونالد ترامپ، احساس بسیار مثبتی داشتند. آنها این احساس را چه در ضیافت شام، چه پس از آن و حتی در برنامه‌هایی که همراه با همسرانشان برگزار شد، با ما در میان گذاشتند.»

اردوغان افزود: «این رضایت و خوشحالی را ما نیز دوچندان احساس کردیم. برگزاری نشست آنکارا، ۲۰ سال پس از اجلاس استانبول، برای ما دستاوردی ارزشمند و مایه خرسندی بود. از همه رهبرانی که در اجلاس سران ناتو شرکت کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.»