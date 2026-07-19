به گزارش کردپرس، برداشت هندوانه مشهور دیاربکر که به دلیل طعم، عطر و اندازه بزرگ خود شهرت جهانی دارد، آغاز شده است. این هندوانهها بهطور متوسط بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم وزن دارند و با استفاده از روشهای سنتی کشت، گاهی وزن آنها به مراتب بیشتر نیز میشود.
در گذشته، هندوانههای رقم «سورمه» که با روش سنتی موسوم به «کشت چاهی» (Kuyu Karpuzculuğu) تولید میشدند، تا ۷۵ کیلوگرم وزن داشتند و از نمادهای کشاورزی دیاربکر به شمار میرفتند.
تصاویر هوایی ثبتشده با پهپاد از مزارع گسترده هندوانه، حاصلخیزی دشتهای دیاربکر را به نمایش میگذارد. هندوانههای درشت با گوشت قرمز و طعم شیرین، رضایت تولیدکنندگان و خریداران را جلب کردهاند، اما کشاورزان میگویند با وجود محصول فراوان، افزایش هزینههای تولید و نوسان قیمتها مانع از کسب درآمد مناسب شده است. در حالی که هر کیلو هندوانه در مزرعه با قیمت ۶ تا ۸ لیر فروخته میشود، همین محصول در بازار تا ۳۰ لیر قیمت دارد.
«امسال محصول خوب است، اما قیمتها پایینتر از انتظار است»
هاشم اوزتک، تولیدکننده هندوانه که ۱۶ سال است از آدانا برای کشت این محصول به منطقه قرهجاداغ در دیاربکر میآید، گفت کیفیت محصول امسال رضایتبخش است، اما شرایط اقتصادی تولیدکنندگان را با مشکلات جدی روبهرو کرده است.
او با بیان اینکه از سال ۲۰۱۰ بهطور مستمر در دیاربکر هندوانه کشت میکند، افزود: «یک دوره در ۶۰۰ دونوم زمین کشت کرده بودیم که همه محصول از بین رفت. امسال خدا را شکر عملکرد بسیار خوب است؛ طعم، رنگ و کیفیت هندوانهها عالی است، اما قیمتها پایینتر از انتظار ماست.»
اوزتک با اشاره به افزایش شدید هزینههای تولید گفت هزینه کود، نشا، لولههای آبیاری قطرهای، نایلون، سموم و برق نسبت به سال گذشته بهطور قابل توجهی افزایش یافته و هزینه کشت هر دونوم زمین از ۳۰ هزار لیر فراتر رفته است. با این حال، قیمت فروش محصول در مزرعه تنها بین ۶ تا ۸ لیر برای هر کیلوگرم است.
وی افزود: «هزینهها بسیار سنگین شده است. قیمت کود تقریباً دو برابر شده؛ سال گذشته هر کیلو را ۲۲ لیر میخریدیم، امسال ۳۹ لیر خریدیم. بسیاری از هزینهها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته، اما قیمت هندوانه فقط در چند روز از ۸ لیر به ۶ لیر کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی تولیدکننده نمیتواند به سود مورد انتظار برسد.»
«کیفیت محصول به آبیاری درست و زحمت فراوان وابسته است»
اوزتک که از نخستین کشاورزان استفادهکننده از سامانه آبیاری قطرهای در کشت هندوانه دیاربکر است، گفت تولید محصول باکیفیت تنها با آبیاری اصولی و تلاش مستمر امکانپذیر است.
او با تأکید بر کیفیت بالای هندوانه دیاربکر اظهار داشت: «هندوانه دیاربکر با طعم و عطر خود یکی از بهترین محصولات منطقه است و از این نظر با هندوانه آدانا رقابت میکند. اما اگر هزینههای تولید به همین شکل افزایش یابد، ادامه این کار هر سال دشوارتر خواهد شد.»
وی با اشاره به نزدیک شدن فصل برداشت افزود: «اگر قیمت هر کیلو هندوانه به ۱۰ تا ۱۲ لیر میرسید، تولیدکننده نفس راحتی میکشید، اما امروز قیمت ۶ تا ۷ لیر برای ما رضایتبخش نیست. با این حال، همچنان به تولید ادامه میدهیم.»
انتقال مستقیم محصول از مزرعه به بازار
محمد ییلماز، یکی از فروشندگان اهل شهرستان پاتنوس در استان آغری، نیز گفت حدود ۱۵ سال است که هر فصل هندوانه دیاربکر را خریداری و در شهر خود عرضه میکند.
او افزود: «محصول را مستقیماً از مزرعه خریداری و بدون واسطه به دست مردم میرسانم. مردم از کیفیت و قیمت آن رضایت دارند و امسال نیز استقبال خوبی از هندوانه دیاربکر شده است.»
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