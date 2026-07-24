بغداد: جنگ ایران ۴۵ میلیارد دلار برای عراق هزینه داشته است

به گزارش کردپرس، مقامات میگویند عراق در طول جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران حداقل ۴۰ میلیارد دلار درآمد از دست داده است.
الجزیره نوشت: مظهر صالح، مشاور مالی نخست وزیر عراق گفت: این کشور از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ماه فوریه، شاهد ضربه بزرگی به درآمدهای خود بوده است.
صالح گفت: «برای عراق، به دلیل کاهش ۹۰ درصدی صادرات نفت خود… علاوه بر کاهش نرخ رشد،… ضرر تخمینی تا ژوئن ۲۰۲۶ بین ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار بوده است.»
وی افزود: اگر تنگه هرمز همچنان بسته بماند، این رقم میتواند به ۵۰ میلیارد دلار برسد.
قبل از شروع تجاوز نظامی به ایران، عراق تقریباً ۴ میلیون بشکه نفت در روز تولید میکرد که حدود ۳.۵ میلیون بشکه از آن روزانه، عمدتاً از طریق تنگه هرمز، صادر میشد.
محاصره این آبراه، حمل و نقل را مختل کرده و عراق را مجبور به کاهش تولید نفت خود کرده است. با بسته شدن تنگه، عراق توانسته است تنها حجم محدودی از نفت خود را به کشورهای همسایه، ترکیه و سوریه، صادر کند. باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، روز سهشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود: وزارتخانهاش «قبلاً ماهانه بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار» به خزانه دولت واریز میکرد. وی افزود: «امروز، این مبلغ از ۱.۵ میلیارد دلار تجاوز نمیکند.»
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