۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۹

بغداد: جنگ ایران ۴۵ میلیارد دلار برای عراق هزینه داشته است

بغداد: جنگ ایران ۴۵ میلیارد دلار برای عراق هزینه داشته است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست‌وزیر عراق، تخمین زد که جنگ ایران بین ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار برای عراق هزینه داشته است که ناشی از کاهش شدید صادرات نفت است.

به گزارش کردپرس، مقامات می‌گویند عراق در طول جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران حداقل ۴۰ میلیارد دلار درآمد از دست داده است.

الجزیره نوشت: مظهر صالح، مشاور مالی نخست وزیر عراق گفت: این کشور از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ماه فوریه، شاهد ضربه بزرگی به درآمدهای خود بوده است.

صالح گفت: «برای عراق، به دلیل کاهش ۹۰ درصدی صادرات نفت خود… علاوه بر کاهش نرخ رشد،… ضرر تخمینی تا ژوئن ۲۰۲۶ بین ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار بوده است.»

وی افزود: اگر تنگه هرمز همچنان بسته بماند، این رقم می‌تواند به ۵۰ میلیارد دلار برسد.

قبل از شروع تجاوز نظامی به ایران، عراق تقریباً ۴ میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کرد که حدود ۳.۵ میلیون بشکه از آن روزانه، عمدتاً از طریق تنگه هرمز، صادر می‌شد.

محاصره این آبراه، حمل و نقل را مختل کرده و عراق را مجبور به کاهش تولید نفت خود کرده است. با بسته شدن تنگه، عراق توانسته است تنها حجم محدودی از نفت خود را به کشورهای همسایه، ترکیه و سوریه، صادر کند. باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، روز سه‌شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود: وزارتخانه‌اش «قبلاً ماهانه بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار» به خزانه دولت واریز می‌کرد. وی افزود: «امروز، این مبلغ از ۱.۵ میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند.»

کد مطلب 2797563

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