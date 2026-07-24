استاندار سلیمانیه: سلیمانیه در کانون جنگ ایران و آمریکا قرار دارد

به گزارش کردپرس، هوال ابوبکر، استاندار سلیمانیه، در جشنواره مولانا با اشاره به تنش‌های میان ایران و آمریکا اظهار کرد که سلیمانیه در موقعیتی بسیار حساس قرار دارد و به نوعی محل تعیین تکلیف این تقابل است.

وی گفت جنگ ایران و آمریکا نه با کنترل آسمان و نه با کنترل تنگه هرمز و خلیج فارس پایان می‌یابد، بلکه همان‌گونه که در علوم نظامی مطرح است، سرنوشت جنگ در نهایت روی زمین مشخص می‌شود.

استاندار سلیمانیه همچنین با اشاره به هم‌مرزی این استان با ایران، از جریان‌های مخالف و اپوزیسیون خواست نسبت به شرایط موجود هوشیار باشند و تأکید کرد سلیمانیه سنگر فعالیت سیاسی آنهاست و باید «مانند چشم خود» از آن محافظت کنند.

هوال ابوبکر در ادامه از نیروها و احزاب سیاسی حاکم نیز خواست با درایت از ورود سلیمانیه به کشمکش‌های سیاسی پرهیز کنند و هشدار داد که با توجه به حساسیت شرایط، در صورت بی‌توجهی، سلیمانیه به قربانی این بحران‌ها تبدیل خواهد شد.