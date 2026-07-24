به گزارش کردپرس، دفتر اطلاعرسانی نخستوزیر عراق با انتشار بیانیهای، گزارش روزنامه نیویورکتایمز درباره انتقال پیشنهاد آمریکا برای آتشبس به ایران از سوی علی الزیدی در سفر اخیرش به تهران را رد کرد.
در این بیانیه آمده است که مطالب منتشرشده از سوی نیویورکتایمز «کاملاً بیاساس» بوده و هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد. این دفتر همچنین از رسانهها خواست اخبار مربوط به دولت عراق را با دقت منتشر کرده و تنها به منابع رسمی استناد کنند.
نیویورکتایمز پیشتر مدعی شده بود که علی الزیدی در جریان سفر خود به تهران، پیشنهادی از سوی آمریکا برای آتشبس را به مقامات ایرانی منتقل کرده، اما تهران این پیشنهاد را نپذیرفته است. این روزنامه به نقل از مقامات ایرانی نوشته بود که پیشنهاد آمریکا خواستههای ایران را تأمین نمیکند.
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