محمد حکیم: جماعت عدالت کردستان باید به بازنگری و اصلاح درونی خود بپردازد

به گزارش کردپرس، محمد حکیم، رئیس فهرست جماعت عدالت کردستان در حوزه‌ی سلیمانیه، در پیامی اعلام کرد که جماعت عدالت اکنون فرصت مناسبی در اختیار دارد تا مرحله‌ی آینده را به مرحله‌ی بازگشت به خود و اصلاح از هرگونه کوتاهی و اشتباه تبدیل کند.

محمد حکیم در پیام خود که پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق منتشر کرده، اظهار داشت: «از صمیم قلب از اعتماد و رأی همه شما به فهرست ۲۸۵ جماعت عدالت کردستان سپاسگزارم. من به عنوان یکی از نامزدها، تمام تلاش خود را انجام دادم، هرچند نتیجه به دلخواه ما نبود، اما شکر خدا که با آرای شما، جماعت عدالت در پارلمان بغداد حضور خواهد داشت.»

او در ادامه ضمن تبریک به احمد حاجی رشید و آرزوی موفقیت برای او، تأکید کرد:«جماعت عدالت کردستان اکنون فرصت خوبی دارد تا آینده را به مرحله‌ای از خودانتقادی، بازگشت به ارزش‌های اصیل و اصلاح در برابر هرگونه سهل‌انگاری و خطا تبدیل کند.»

محمد حکیم در پایان پیامش گفت: «خدای مهربان را سپاس می‌گویم بر هر کار نیک و درستی که انجام داده‌ام، و امیدوارم خداوند مرا بر فرمانبرداری از خود پایبند نگه دارد و از خطا و کوتاهی‌هایم درگذرد.»