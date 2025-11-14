۴۹ نامزد در انتخابات عراق فقط یک رأی گرفتند؛ رأی خودشان به خودشان

به گزارش کردپرس، در انتخابات پارلمانی عراق برای دوره ششم، دادههای شگفتانگیزی منتشر شده است؛ عجیبترین آنها اینکه تعدادی از نامزدها تنها یک رأی به دست آوردهاند، یعنی فقط خودشان به خودشان رأی دادهاند.
بر اساس آمار مقدماتی انتخابات پارلمانی عراق، ۴۹ نامزد از لیستهای مختلف تنها یک رأی کسب کردهاند.
شب گذشته کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی دوره ششم را اعلام کرد. طبق این نتایج، تنها در حوزه بغداد، ۲۵ نامزد از لیستهای مختلف در پایتخت فقط یک رأی به دست آوردهاند.
آمار به این شکل توزیع شده است:
بغداد: ۲۵ نامزد
نینوا: ۷ نامزد
بصره: ۵ نامزد
کرکوک: ۳ نامزد
بابل: ۳ نامزد
دیاله: ۲ نامزد
قادسیه: ۲ نامزد
صلاحالدین: ۱ نامزد
کربلا: ۱ نامزد
