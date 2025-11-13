به گزارش کردپرس، شاخوان عبدالله، نایب‌رئیس پارلمان عراق و از چهره‌های ارشد حزب دمکرات کردستان، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: «به‌دلیل از دست رفتن کرسی متعلق به کردها و حزب دمکرات در کرکوک، تصمیم گرفته‌ایم تمامی جشن‌ها، گردهمایی‌ها و فعالیت‌های عمومی در این شهر را متوقف کنیم.»

او با ابراز قدردانی از مردم شریف کرکوک و اعضای حزب دمکرات گفت: «مردم و نیروهای راستین حزب دمکرات با ایمان به راه بارزانی و اعتماد به ما، موجب شدند لیست شماره ۲۷۵ حزبمان در کرکوک بیشترین رأی را به دست آورد، اما متأسفانه به‌دلیل اختلاف کمتر از پنج هزار رأی، کرسی دوم حزب و کرسی ششم کردها از دست رفت.»

شاخوان عبدالله با اشاره به هشدارهای پیشین حزب دمکرات افزود: «در روزهای گذشته بارها نسبت به خطر از دست رفتن کرسی ششم کردها هشدار داده بودیم و تأکید کردیم که مشارکت گسترده‌تر عرب‌ها می‌تواند این کرسی را تهدید کند، اما متأسفانه هیچ اقدام جدی و مؤثری در این زمینه انجام نشد.»

او تأکید کرد: «اطمینان دارم این موضوع بدون تحقیق و بررسی باقی نخواهد ماند و خواهان رسیدگی فوری به نحوه محاسبه نتایج در کرکوک هستیم.»