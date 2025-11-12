مسعود بارزانی: امیدوارم انتخابات و نتایج آن باعث بازگشت عراق به مسیر درست خود شود

به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در پیامی به مناسبت برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق، ضمن تبریک به مردم اقلیم کردستان و سراسر عراق، گفت: «به مناسبت موفقیت روند انتخابات مجلس نمایندگان عراق، به شهروندان عزیز کردستان و سراسر عراق تبریک میگویم. همچنین به خانوادههای سرافراز شهیدان، پیشمرگههای قهرمان و همه اقشار جامعه کردستان تبریک عرض میکنم.»
او در ادامه از «رهبری، اعضا، کادرها و هواداران حزب دمکرات کردستان» و همچنین نهادهای امنیتی و همه طرفهای مرتبط قدردانی کرد که با تلاش و ازخودگذشتگی، روندی آرام و منظم برای برگزاری انتخابات فراهم کردند.
بارزانی در پایان ابراز امیدواری کرد که این انتخابات و نتایج آن زمینهساز بازگشت عراق به مسیر درست خود باشد.
