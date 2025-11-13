به گزارش کردپرس، شبکه ائتلاف سازمان‌های ملی ناظر بر انتخابات (شبکه شمس)، جزئیات تازه‌ای از روند نظارت خود بر انتخابات پارلمانی ششم عراق منتشر کرد.

به گفته‌ی هوگر چتو، رئیس سازمان شبکه شمس، این شبکه با به‌کارگیری ۵ هزار و ۸۹ ناظر در سراسر ۱۸ استان عراق، بر روند انتخابات نظارت کرده و در همین چارچوب ۱۸ هزار و ۱۶۸ گزارش مستقل تهیه کرده است.

بر اساس گزارش شبکه، ۴۱ درصد از رأی‌دهندگان واجد شرایط (۱۸ سال به بالا) در این انتخابات شرکت کرده‌اند. همچنین بر پایه داده‌های بایومتریک، میزان مشارکت در سطح عراق ۵۶ درصد اعلام شده است.

شبکه شمس از ثبت شمار زیادی تخلفات انتخاباتی خبر داده است، از جمله:

۵۰۱ مورد تبلیغات انتخاباتی در مقابل مراکز و ایستگاه‌های رأی‌گیری،

۴۱۵ مورد عدم اطلاع‌رسانی کافی به کارمندان درباره نحوه آغاز فرآیند رأی‌گیری،

۳۸۲ مورد ورود غیرقانونی تلفن همراه به حوزه‌های رأی‌گیری (که طبق مقررات ممنوع است)،

و ۳۵۹ مورد ممانعت از فعالیت یا اخراج ناظران انتخاباتی، که بیشتر آن‌ها هنگام شمارش آرا رخ داده است.

روز سه‌شنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، انتخابات سراسری برای انتخاب نمایندگان ششمین دوره پارلمان عراق در سراسر استان‌های عراق و اقلیم کردستان برگزار شد. طبق آمار کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، بیش از ۲۰ میلیون شهروند واجد حق رأی بودند که از این میان، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در اقلیم کردستان ثبت‌نام کرده بودند.

مراکز رأی‌گیری از ساعت ۷ صبح تا ۶ عصر باز بودند و کل فرآیند تحت حفاظت نیروهای امنیتی و نظارت مستقیم کمیسیون عالی انتخابات از طریق دوربین‌های کنترل و ناظران مستقل انجام گرفت.