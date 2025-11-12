قباد طالبانی: موفقیت انتخابات پیروزی همه مردم عراق و اقلیم کردستان است

به گزارش کردپرس، قباد طالبانی، معاون نخستوزیر اقلیم کردستان و سرپرست ستاد انتخاباتی اتحادیه میهنی کردستان در حوزه اربیل، موفقیت روند برگزاری انتخابات پارلمان عراق را تبریک گفت و آن را «موفقیتی برای همه مردم عراق و اقلیم کردستان» توصیف کرد.
او در پیامی اظهار داشت: «به همه مردم عراق، بهویژه شهروندان اقلیم کردستان، بابت برگزاری موفق انتخابات تبریک میگویم. از مشارکت گسترده مردم کردستان صمیمانه سپاسگزارم و تبریک ویژهای نیز به همه رأیدهندگان اتحادیه میهنی کردستان میگویم که با آرای خود، جایگاه و سنگبنای این حزب را در کردستان و عراق تقویت کردند.»
قباد طالبانی تأکید کرد: «به رأیدهندگان و هواداران اتحادیه میهنی و مردم کردستان اطمینان میدهم که اتحادیه میهنی در سطح این اعتماد بزرگ خواهد بود و با تمام توان برای تحقق وعدههای خود تلاش خواهد کرد.»
او در ادامه گفت: «اتحادیه میهنی کردستان از این اعتماد مردم برای تقویت جایگاه کردها در عراق، حل مسائل میان اربیل و بغداد و دفاع از تمام حقوق قانونی و قانون اساسی مردم کردستان استفاده خواهد کرد.»
نظر شما