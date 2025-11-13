به گزارش کردپرس، محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، اعلام کرد که ائتلاف «بازسازی و توسعه» به روی همهی جریانهای سیاسی کشور باز است تا زمینهی تشکیل دولت جدید فراهم شود. این اظهارات پس از آن بیان شد که ائتلاف تحت رهبری او بیشترین میزان رأی را در سراسر عراق به دست آورد.
سودانی در سخنرانی تلویزیونی خود پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، از همه خواست به ارادهی رأیدهندگان احترام بگذارند و تأکید کرد که دولت آینده برای تأمین منافع تمام عراقیها تلاش خواهد کرد. او گفت: «ما در تلاشیم خواستهی همه مردم عراق را برآورده کنیم، حتی کسانی که انتخابات را تحریم کردند، زیرا عراق متعلق به همه است.»
وی افزود: «رقابت انتخاباتی پایان یافته و اکنون زمان آن است که همهی جریانها منافع ملی را بر هر چیز دیگری مقدم بدانند تا بتوانیم به مردم عراق خدمت کنیم.»
نخستوزیر عراق در پیام خود همچنین تصریح کرد که «مرحلهی پیشِ رو، مرحلهی تشکیل دولتی جدید است که توانایی اجرای وعدهها و برنامههای خود را داشته باشد.»
نظر شما