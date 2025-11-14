پس از کسب تنها سه کرسی در اربیل؛ قوباد طالبانی وعده «ایجاد تغییر» داد

به گزارش کردپرس، قباد طالبانی معاون رئیس اتحادیه میهنی کردستان، اعلام کرد که اعضای این حزب در اربیل بار دیگر اطمینان داده‌اند که باید در کنار آنها باقی بماند؛ به‌ویژه برای انجام تغییرات لازم و بازسازی ساختارهای سازمانی یەکێتی در محدوده استان اربیل تا بتوان گام‌های محکم‌تری به سوی موفقیت و دستاوردهای بزرگ‌تر برداشت.

قباد طالبانی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس‌بوک نوشت: «در دیدارم با همراهان ستادهای انتخاباتی استان اربیل، از پایداری، تلاش بی‌وقفه و زحمات خستگی‌ناپذیر آنان برای پیروزی لیست ۲۲۲ یەکێتی قدردانی می‌کنم. این موفقیت نتیجه تلاش تمامی کادرها، اعضا و مردم دلسوز یەکێتی است و یەکێتی هرگز از یاد نخواهد برد.»

او همچنین تأکید کرد: «اطمینان می‌دهم که در کنار آنها باقی می‌مانم، به‌ویژه برای تغییرات لازم و بازسازی ساختارهای سازمانی یەکێتی در محدوده استان اربیل، تا بتوانیم گام‌هایی بزرگ‌تر به سمت موفقیت و دستاوردهای بیشتر برداریم.»

براساس آمار کمیسیون عالی انتخابات عراق، اتحادیه میهنی در انتخابات پارلمان عراق ۶۲۴ هزار و ۱۸۷ رأی کسب کرده که به ۱۸ کرسی تبدیل شده است (۲ کرسی اتحاد اهلی در نینوا، یک کرسی در بغداد در قالب لیست سودانی و ۱۵ کرسی لیست اصلی اتتادیه میهنی).

انتخابات عمومی پارلمان عراق روز ۱۱ همین ماه برگزار شد. در سطح اقلیم کردستان اتحادیه میهنی جایگاه دوم و در سطح عراق رده هفتم احزاب را کسب کرد.