کُردها در انتخابات پارلمانی عراق ۵۸ کرسی به دست آوردند

به گزارش کردپرس، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق نتایج اولیه انتخابات ششمین دوره مجلس نمایندگان عراق را اعلام کرد. بر اساس این نتایج، احزاب کُرد موفق به کسب ۵۸ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق شده‌اند.

به گفته‌ی کمیسیون، نتایج تاکنون بر پایه‌ی ۹۹.۷۴ درصد آراء شمارش‌شده اعلام شده است. این در حالی است که در دوره‌ی پنجم (انتخابات سال ۲۰۲۱) احزاب کُرد در مجموع ۶۳ کرسی به دست آورده بودند.

🔹 سهم احزاب کُرد در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

حزب دمکرات کردستان (پارتی): ۲۷ کرسی

اتحادیه میهنی کردستان (یەکێتی): ۱۸ کرسی

جنبش موضع میهنی (هەڵوێست): ۵ کرسی

اتحاد اسلامی کردستان (یەکگرتوو): ۴ کرسی

جنبش نسل نو (نەوەی نوێ): ۳ کرسی

جماعت عدالت کردستان (کۆمەڵ): ۱ کرسی



در انتخابات سال ۲۰۲۱، آرایش کرسی‌های احزاب کُرد به این صورت بود:

پارتی ۳۱ کرسی، یەکێتی ۱۸ کرسی، نەوەی نوێ ۹ کرسی، یەکگرتوو ۴ کرسی و کۆمەڵ ۱ کرسی.

کمیسیون انتخابات عراق میزان مشارکت عمومی را ۵۶.۱۱ درصد اعلام کرده است. انتخابات عمومی عراق برای تعیین اعضای ششمین دوره مجلس نمایندگان در روز ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شد.

