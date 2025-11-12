اتحادیه میهنی کردستان: ۲۰ کرسی پارلمان عراق؛ مسجل شد

به گزارش کردپرس، رسانه رسمی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که این حزب تا این لحظه موفق شده است ۲۰ کرسی از کرسی‌های پارلمان عراق را به‌دست آورد؛ به‌جز دو کرسی در استان‌های دهوک و بغداد که توسط کاندیداهای مورد حمایت این حزب کسب شدەاند.

بر پایه داده‌های دفتر انتخاباتی اتحادیه میهنی و نتایج اولیه، این حزب توانسته است در سلیمانیه ۸ کرسی، اربیل ۳ کرسی، کرکوک ۵ کرسی، صلاح‌الدین ۱ کرسی، دیاله ۱ کرسی و نینوا ۲ کرسی کسب کند که در مجموع به ۲۰ کرسی می‌رسد.

در توضیح نتایج بغداد آمده است که یکی از نامزدهای اتحادیه میهنی در لیست ائتلاف محمد شیاع السودانی قرار داشته و توانسته در بغداد پیروز شود، و در دهوک نیز یکی از نامزدهای مورد حمایت اتحادیه میهنی موفق به کسب یک کرسی اقلیت شده است.

بر اساس نتایج غیررسمی، اتحادیه میهنی کردستان در انتخابات پارلمانی عراق موفق به کسب ۵۳۵ هزار و ۱۶۱ رأی در سراسر مناطق اقلیم کردستان و مناطق مورد مناقشه شده است.

دیروز (سه‌شنبه ۱۱ نوامبر) انتخابات سراسری پارلمان عراق در سراسر کشور برگزار شد. در این انتخابات ۸ هزار و ۷۰۳ مرکز رأی‌گیری با مجموع ۳۹ هزار و ۲۸۵ صندوق رأی گشوده شد و در آن ۳۱ ائتلاف، ۳۸ حزب و ۷۹ نامزد مستقل با بیش از ۷ هزار داوطلب برای کسب ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق رقابت کردند.