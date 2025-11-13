نامزد اتحادیه میهنی کردستان با رکورد ۹۶ هزار رأی در صدر نامزدهای عراق قرار گرفت

به گزارش کردپرس، با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق مشخص شد که ریبوار طه استاندار کرکوک نه تنها در حوزه انتخابیه خود پیروز شده، بلکه توانسته در سطح کل عراق نیز در صدر قرار گیرد و بیشترین تعداد آرا را به دست آورد. در ادامه فهرست پنج نامزدی را می‌بینید که بالاترین میزان رأی را در سراسر کشور کسب کرده‌اند:

پنج چهره‌ی برتر: چه کسی بیشترین رأی را آورد؟

رقابت تنگاتنگ بود، اما طبق نتایج اولیه کمیسیون عالی انتخابات، رتبه‌بندی نامزدها به شرح زیر است: