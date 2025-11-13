نامزد اتحادیه میهنی کردستان با رکورد ۹۶ هزار رأی در صدر نامزدهای عراق قرار گرفت

به گزارش کردپرس، با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق مشخص شد که ریبوار طه استاندار کرکوک نه تنها در حوزه انتخابیه خود پیروز شده، بلکه توانسته در سطح کل عراق نیز در صدر قرار گیرد و بیشترین تعداد آرا را به دست آورد. در ادامه فهرست پنج نامزدی را میبینید که بالاترین میزان رأی را در سراسر کشور کسب کردهاند:
پنج چهرهی برتر: چه کسی بیشترین رأی را آورد؟
رقابت تنگاتنگ بود، اما طبق نتایج اولیه کمیسیون عالی انتخابات، رتبهبندی نامزدها به شرح زیر است:
-
رتبه اول: ریبوار طه از حوزه انتخابیه کرکوک که در همان شهر بیشترین آرا را به خود اختصاص داده است.
-
وابسته به: اتحادیه میهنی کردستان
-
تعداد آرا: ۹۶ هزار رأی
-
-
رتبه دوم: محمد شیاع سودانی نخست وزیر فعلی عراق.
-
وابسته به: ائتلاف آبادانی و توسعه
-
تعداد آرا: ۹۲٬۴۷۷ رأی
-
-
رتبه سوم: محمد حلبوسی رئیس پیشین مجلس نمایندگان عراق.
-
وابسته به: ائتلاف تقدم
-
تعداد آرا: ۷۱٬۹۹۲ رأی
-
-
رتبه چهارم: نوری مالکی نخستوزیر پیشین عراق.
-
وابسته به: ائتلاف دولت قانون
-
تعداد آرا: ۶۸٬۷۸۵ رأی
-
-
رتبه پنجم: جمال کوچر از حوزه انتخابیه دهوک که بیشترین رأی لیست خود را کسب کرده است.
-
وابسته به: اتحاد اسلامی کردستان
-
تعداد آرا: ۵۸٬۱۹۱ رأی
-
