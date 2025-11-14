۲۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۹

هَلو جباری جایگزین رێبوار تاهـا در پارلمان عراق شد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- پس از آنکه ریبوار طه اعلام کرد با وجود پیروزی انتخاباتی در سمت استاندار کرکوک باقی می‌ماند و به بغداد نمی‌رود، هَلو جباری که ۵ هزار و ۸۴۷ رأی کسب کرده است، مطابق فهرست اتحادیه میهنی به جای او راهی پارلمان عراق می‌شود.

به گزارش کردپرس، پس از آنکه ریبوار طه با وجود کسب بالاترین آرا در کرکوک اعلام کرد که در سمت استانداری باقی خواهد ماند و به بغداد نخواهد رفت، جایگزین او در فهرست اتحادیه میهنی مشخص شد.

براساس ترتیب فهرست نامزدهای اتحادیه میهنی در کرکوک، هلو جباری که توانسته است ۵٬۸۴۷ رأی به دست آورد، در رده نخست نامزدهای ناکام قرار داشته و اکنون جایگزین ریبوار طه در پارلمان عراق خواهد شد.

این تصمیم پس از اعلام رسمی انصراف ریبوار طه از رفتن به مجلس اتخاذ شد و روند اداری آن به‌زودی از سوی کمیسیون عالی انتخابات عراق تکمیل خواهد شد.

