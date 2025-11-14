هَلو جباری جایگزین رێبوار تاهـا در پارلمان عراق شد

به گزارش کردپرس، پس از آنکه ریبوار طه با وجود کسب بالاترین آرا در کرکوک اعلام کرد که در سمت استانداری باقی خواهد ماند و به بغداد نخواهد رفت، جایگزین او در فهرست اتحادیه میهنی مشخص شد.

براساس ترتیب فهرست نامزدهای اتحادیه میهنی در کرکوک، هلو جباری که توانسته است ۵٬۸۴۷ رأی به دست آورد، در رده نخست نامزدهای ناکام قرار داشته و اکنون جایگزین ریبوار طه در پارلمان عراق خواهد شد.

این تصمیم پس از اعلام رسمی انصراف ریبوار طه از رفتن به مجلس اتخاذ شد و روند اداری آن به‌زودی از سوی کمیسیون عالی انتخابات عراق تکمیل خواهد شد.