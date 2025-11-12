۲۲ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۱۸

موضع میهنی: دست دوستی به‌سوی همه‌ی نیروهای خارج از حزب دمکرات و اتحادیه میهنی دراز می‌کنیم

موضع میهنی: دست دوستی به‌سوی همه‌ی نیروهای خارج از حزب دمکرات و اتحادیه میهنی دراز می‌کنیم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- در ادامه نتایج انتخابات پارلمانی عراق، حزب موضع میهنی اعلام کرد که آماده همکاری با تمامی نیروهای خارج از حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان برای ایجاد نمایندگی واقعی مردم کردستان در بغداد است.

به گزارش کردپرس، حزب «موضع میهنی» اعلام کرد که دست دوستی خود را به‌سوی تمامی طرف‌های خارج از حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان دراز می‌کند تا برای همکاری و نمایندگی واقعی همه مردم کردستان در پارلمان عراق تلاش کنند.

حزب موضع میهنی شامگاه چهارشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با وجود فشارهای گسترده حکومت بر رأی‌دهندگان، فهرست موضع میهنی توانست به پیروزی دست یابد. فراکسیون ما در پارلمان عراق نماینده‌ی همه‌ی مردم اقلیم کردستان و مدافع منافع کلان آنان خواهد بود.»

در ادامه بیانیه آمده است: «نمایندگان ما تنها نماینده‌ی رأی‌دهندگان موضع میهنی نیستند، بلکه صدای همه‌ی کسانی خواهند بود که زیر فشار از رأی خود محروم شدند، آنانی که انتخابات را بایکوت کردند و نیز همه‌ی ناراضیان در اقلیم کردستان.»

حزب موضع میهنی همچنین تأکید کرده است که «دست دوستی خود را به‌سوی تمامی نیروهای خارج حزب دمکرات و اتحادیه میهنی دراز می‌کند تا در جهت همکاری مشترک و نمایندگی راستین همه‌ی مردم کردستان در بغداد گام بردارند.»

کد مطلب 2790660

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha