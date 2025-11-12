به گزارش کردپرس، حزب «موضع میهنی» اعلام کرد که دست دوستی خود را به‌سوی تمامی طرف‌های خارج از حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان دراز می‌کند تا برای همکاری و نمایندگی واقعی همه مردم کردستان در پارلمان عراق تلاش کنند.

حزب موضع میهنی شامگاه چهارشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با وجود فشارهای گسترده حکومت بر رأی‌دهندگان، فهرست موضع میهنی توانست به پیروزی دست یابد. فراکسیون ما در پارلمان عراق نماینده‌ی همه‌ی مردم اقلیم کردستان و مدافع منافع کلان آنان خواهد بود.»

در ادامه بیانیه آمده است: «نمایندگان ما تنها نماینده‌ی رأی‌دهندگان موضع میهنی نیستند، بلکه صدای همه‌ی کسانی خواهند بود که زیر فشار از رأی خود محروم شدند، آنانی که انتخابات را بایکوت کردند و نیز همه‌ی ناراضیان در اقلیم کردستان.»

حزب موضع میهنی همچنین تأکید کرده است که «دست دوستی خود را به‌سوی تمامی نیروهای خارج حزب دمکرات و اتحادیه میهنی دراز می‌کند تا در جهت همکاری مشترک و نمایندگی راستین همه‌ی مردم کردستان در بغداد گام بردارند.»