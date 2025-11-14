به گزارش کردپرس، براساس نتایج اولیه انتخابات، در استان سلیمانیه پنج زن از فهرستهای مختلف توانستهاند کرسی پارلمان عراق را با اتکا به آرای خود کسب کنند؛ زنانی که همگی بدون استفاده از «کرسی اقلیتها» وارد رقابت شدهاند و مجموعاً نزدیک به ۵۵ هزار رأی به دست آوردهاند.
بر اساس این نتایج، پنج زن در سلیمانیه توانستهاند به پیروزی برسند.
در صدر این اسامی، سروه عبدالواحد، رئیس فهرست نسل نو، با ۲۱ هزار و ۹۸۰ رأی بیشترین آرای زنان را کسب کرده است.
پس از او مژده محمود، نامزد نسل نو در رده دوم، با ۱۴ هزار و ۲۰۲ رأی قرار دارد.
اشواق جاف، رئیس فهرست حزب دمکرات، نیز توانسته با ۸ هزار و ۲۰۳ رأی کرسی پارلمان را از آنِ خود کند.
در همینحال سروه محمد از فهرست اتحادیه میهنی ۶ هزار و ۹۳۹ رأی به دست آورده است.
پنجمین زن راهیافته نیز برزی ئەزمەریش از فهرست جنبش موضع است که ۳ هزار و ۶۵۴ رأی کسب کرده است.
طبق اعلام کمیسیون، این پنج زن در سلیمانیه همگی بدون استفاده از «کرسی اقلیت» و صرفاً با آرای مردمی انتخاب شدهاند و مجموع آرای آنان به ۵۴ هزار و ۹۷۸ رأی میرسد.
روز ۱۱ این ماه انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد؛ انتخاباتی که در آن بیش از هفت هزار نامزد برای کسب ۳۲۹ کرسی رقابت میکردند و نتایج نهایی طی روزهای آینده اعلام خواهد شد. در سلیمانیه نیز ۱۳۶ نامزد برای ۱۸ کرسی رقابت داشتند و طبق قانون، ۲۵ درصد از این کرسیها باید به زنان اختصاص یابد.
