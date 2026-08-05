به گزارش کردپرس، بر اساس تصمیم گرفتهشده در نشست فوقالعاده هیئت اجرایی مرکزی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) به ریاست مشترک تولای حاتم اوغولاری و تونجر بکرخان قرار است امروز امضای پیشنهاد قانون چارچوب از سوی اعضا و مدیران این حزب به پایان برسد.
پیشبینی میشود فرایند جمعآوری امضاهای دم پارتی تا ظهر تکمیل شود. پس از پایان این مرحله، انتظار میرود پیشنهاد قانون برای آغاز روند رسمی بررسی به ریاست پارلمان ترکیه ارائه شود.
گفتنی است، روز گذشته دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی ترکیه این پیشنهاد قانونی را امضا کرد. این در حالی است که هنوز هیچ کس متن این پیشنهاد را ندیده است.
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