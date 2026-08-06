به گزارش کردپرس، تولای حاتم اوغولاری و تونجر بکرخان، رؤسای مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، به همراه نایب‌رئیسان فراکسیون پارلمانی، اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون، مسئول امور اداری گروه، سخنگوی حزب، سخنگوی مجلس زنان، اعضای هیئت امرالی، نمایندگان عضو کمیسیون عدالت و اعضای «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی»، درباره پیشنهاد قانون «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» دیدگاه‌های خود را در یک نشست خبری تشریح کردند.

حاتم اوغولاری: این قانون معنایی تاریخی دارد و می‌تواند آغاز یک گذار باشد

تولای حاتم اوغولاری در ابتدای سخنان خود تأکید کرد ترکیه در یکی از مقاطع مهم و تاریخی خود قرار دارد و روندی که در پارلمان در حال شکل‌گیری است، حاصل یک دوره طولانی گفت‌وگو و تلاش برای حل مسالمت‌آمیز مسئله کرد است.

او با اشاره به تشکیل «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» گفت این کمیسیون یکی از آستانه‌های مهم روند مذاکرات بوده و گزارش آن نیز با تأکید بر ضرورت حل مسئله کرد، اهمیت تاریخی داشته است.

حاتم اوغولاری افزود: «دیدار هیئت کمیسیون با آقای اوجالان در امرالی نیز یکی از نقاط عطف این روند بود. اکنون ارائه این قانون به پارلمان، مرحله‌ای دیگر و بسیار مهم در همین مسیر است.»

او تأکید کرد این قانون به‌تنهایی قادر به حل مسئله‌ای با پیشینه یک قرن نیست، اما می‌تواند نخستین گام حقوقی و سیاسی برای عبور از وضعیت کنونی باشد.

به گفته او: «این قانون می‌تواند دری برای حل مسئله کرد باز کند و ما را از صلح منفی، یعنی صرف نبود درگیری، به سمت صلح مثبت و پایدار سوق دهد.»

حاتم اوغولاری همچنین ابراز امیدواری کرد این پیشنهاد بتواند به «قانون مادر» برای دموکراتیک‌شدن ترکیه تبدیل شود و زمینه اصلاحات گسترده‌تری را در حوزه حقوقی و سیاسی فراهم کند.

او در پایان تأکید کرد مسئله کرد را نباید در چارچوب امنیتی و تروریسم تعریف کرد و گفت این مسئله ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عمیقی دارد که تنها از مسیر گفت‌وگو و دموکراسی قابل حل است.

بکرخان: امروز صفحه‌ای تازه در تاریخ سیاسی ترکیه باز می‌شود

تونجر بکرخان سخنان خود را با گرامی‌داشت یاد سری ثریا اوندر، عضو درگذشته هیئت امرالی دم پارتی، آغاز کرد و گفت روند صلح و جامعه دموکراتیک، مسیری است که او برای آن تلاش کرده و اکنون ادامه دارد.

او با اشاره به اهمیت مقطع کنونی گفت: «امروز صفحه‌ای تازه در تاریخ سیاسی ترکیه باز می‌شود. از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۵، درباره این مسئله ۱۱ مقرره قانونی تصویب شد، اما هیچ‌کدام به نتیجه کامل نرسیدند. اکنون با فراخوان ۲۷ فوریه عبدالله اوجالان، برای نخستین‌بار می‌توانیم حقوق مربوط به آینده مشترکمان را با هم بنویسیم.»

بکرخان این روند را فرصتی برای همه شهروندان ترکیه دانست و افزود: «این قانون ایستگاه پایانی نیست؛ بلکه آغازی مهم، ارزشمند و تاریخی است.»

او تأکید کرد دم پارتی با وجود انتقادهایی که به متن دارد، از اصل این گام حمایت می‌کند، زیرا می‌تواند مسیر جدیدی برای عبور از بحران‌های چند دهه‌ای بگشاید.

بکرخان همچنین گفت: «همان‌طور که آقای اوجالان گفته است، هر مسیر بزرگ با یک گام آغاز می‌شود. ما امروز این گام را برمی‌داریم و امیدواریم این مسیر به شکلی مثبت ادامه پیدا کند.»

او در پایان تأکید کرد امضای سیاسی و حمایت از این روند، صرفاً یک اقدام نمادین نیست، بلکه تلاشی برای صلح، دموکراسی و آینده مشترک ۸۶ میلیون شهروند ترکیه است و از همه احزاب خواست در این مسیر تاریخی مشارکت کنند.